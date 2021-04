¿Qué productos de Bankia han desaparecido tras su fusión con CaixaBank?

Los primeros cambios en el catálogo de productos tras la reciente fusión de CaixaBank y Bankia no han tardado en llegar. Apenas unos días después de consumarse la unión, la nueva entidad ha reorganizado la web de la antigua caja madrileña (donde ya aparecen los logos de los dos bancos) y ha retirado la Cuenta On y la Cuenta Dog Fiendly, que ya no están disponibles para su contratación.

La Cuenta On era uno de los productos estrella de Bankia, 100% online dirigida a clientes con perfil digital y sin comisiones. Se trataba de la única cuenta que quedaba fuera del programa 'Por ser tú', que exige cierta vinculación con la entidad para no pagar comisiones. Ahora mismo, en el apartado de cuentas la oferta se reduce a cuatro opciones: la Cuenta Joven, Mi Primera Cuenta, la Cuenta Fácil y la Cuenta de Pago Básica. Por su parte, la Cuenta Dog Fiendly se comercializaba para clientes amantes de los animales.

Para aquellos clientes de Bankia que tenían contratadas las cuentas que han desaparecido del catálogo, Bankia informa en su web de que las condiciones de los productos contratados con ellos se mantendrán intactos por un tiempo, aunque aconsejan estar atento a cualquier canal de comunicación del banco (correo postal, e-mail, notificaciones de la app, etc.) por si hay algún aviso de posibles alteraciones que puedan sufrir las cuentas. "Los clientes seguirán manteniendo la Cuenta On hasta que el banco diga lo contrario", señalan desde HelpMyCash.

El portal explica que, dado que los requisitos para que la Cuenta On sea gratuita implican tener la app instalada, los usuarios deben saber que Bankia ha confirmado que hasta finales de 2021 todos los clientes con cuentas de la marca Bankia podrán seguir gestionándolas mediante los canales digitales de la entidad, tanto en su app como en su banca online. Por tanto, podrán seguir operando con tu cuenta como hasta ahora.

Por su parte, los clientes de la cuenta Cuenta Dog Fiendly, que sí estaba sujeta la programa 'Por ser tú', deben mantener la vinculación exigida para quedar exentos de comisiones hasta nuevo aviso por parte de la entidad.

No obstante, desde la entidad están empezando a divulgar información sobre CaixaBank Now, el sistema de banca digital de CaixaBank, por lo que es de esperar que, en breve, se puedan utilizar ambos sistemas antes de que pasen a ser uno solo.

Tras la fusión, el consejero delegado de la nueva CaixaBank, su consejero delegado, Gonzalo Gortázar, aseguró que la oferta de ambas entidades convergerá un tiempo, pero pronto habrá productos homogéneos.