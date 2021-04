Capital Energy aplaza su salida a Bolsa ante la baja tasación de los inversores

Una de las empresas de energías renovables que más avanzado tenía su debut en Bolsa, Capital Energy, ha decidido aplazarlo, según fuentes de la empresa. Las reuniones preliminares con los inversores (pilot fishing) han ofrecido una tasación inferior al precio previsto, de alrededor de 2.000 millones de euros, en un entorno de competencia en el sector por colocar papel, combinado con un castigo a las renovables en el mercado.

UBS y Goldman Sachs pilotaban una de las salidas a Bolsa más prometedoras, con la hoja de ruta trazada desde noviembre del año pasado, como publicó CincoDías el día 12 de ese mes. Capital Energy fue además la gran ganadora de la subasta de renovables celebrada el pasado 26 de enero tras llevarse 620 millones de megavatios eólicos, la principal energía con la que trabaja. En los últimos meses, ha logrado financiación por unos 300 millones de euros, entre colocaciones de bonos, créditos para proyectos (proyect bonds) y préstamos con entidades financieras.

Solo con ese dinero, la empresa, fundada en 2002 por el empresario Jesús Martín Buezas, tiene cubiertas sus necesidades financieras para el próximo año y medio, según fuentes de la firma. Las últimas operaciones fueron con Sabadell, por 26 millones de euros, como publicó este periódico el pasado 24 de marzo y con un bono a 18 meses, comprado integramente por la gestora Eiffel Investment.

La buena noticia, pese a que la compañía haya decidido posponer la OPS ante las caídas de sus rivales en Bolsa (véase gráfico) y la competencia que viene para captar la atención de los fondos, con Acciona Energía como gran emblema, es que Capital Energy se encuentra en negociaciones avanzadas para lograr financiación adicional por 1.000 millones de euros. BBVA inyectaría 500 millones y el mismo montante correría a cargo de un fondo nórdico de deuda.

Las empresas de renovables caen en Bolsa en lo que va de 2021 entre el 11% y el 27%

Los préstamos además no tendrían recurso a la matriz, sino que estarían respaldado por los propios proyectos. Capital Energía firmó una alianza con General Electric a mediados de marzo por el que el grupo estadounidense se compromete a suministrar a la firma española hasta 1.000 megavatios para equipar los parques eólicos que tiene previsto construir hasta 2023. Además, negocia con otros fabricantes de aerogeneradores, como Siemens Gamesa o Vestas.

La empresa mantiene también negociaciones con el Banco Europeo de Inversiones (BEI) para obtener 148 millones de financiación con los que acometer proyectos renovables por unos 300 millones para siete parques eólicos en España.

La empresa prevé inversiones por 10.000 millones en los próximos cinco años. Hasta ahora, se había centrado en diseñar proyectos pero no en ponerlos en marcha. Y necesita dinero fresco para seguir creciendo, pero, al menos a corto plazo, no le llegarán en forma de fondos propios. La opción de incorporar a un socio financiero a la compañía, 100% propiedad de Martín Buezas, cierto, sigue encima del tapete. Fuentes de la empresa reiteran que, en lo que respecta a la salida a Bolsa, ·”dada la actual volatilidad del mercado en torno a las compañías de energías renovables ya cotizadas y la previsible sobreoferta de salidas a Bolsa de otras empresas del sector, el momento actual no es el más propicio para comenzar a cotizar”. Con todo, no descarta hacerlo en el futuro.

Capital Energy, que ofreció activos para entrar en el capital de Duro Felguera y cotizar a través del grupo de ingeniería, cuenta ahora en España y Portugal con una cartera de proyectos eólicos y solares que ronda los 38 gigavatios de potencia, de los que más de 8,5 ya disponen de los permisos de acceso a la red. Eso sí, su u gran activo continúa siendo su para desarrollo (greenfield),

Solo suben las firmas centradas en la venta de energía, como Holaluz y Audax

La compañía se ha centrado en la promoción y el desarrollo de proyectos de energías renovable y que se ha financiado con la venta de proyectos en desarrollo. La misión de la OPS era ejecutar una ampliación de capital por al menos el 25% del capital con la que reforzar el patrimonio neto. Capital Energy contaba a cierre de 2019, año de las últimas cuentas depositadas en el registro mercantil, con unos fondos propios de 20,5 millones. Su facturación ese año fue de 9,2 millones, frente a los dos millones de 2018.