Las familias europeas no quieren continuar con la enseñanza online

El cierre de las escuelas trajo en Europa la implantación de la enseñanza a distancia a través de internet, también televisión e incluso la radio. Aunque los países europeos introdujeron la educación a distancia como una medida de urgencia ante la pandemia, es cierto que forma parte de una tendencia de transformación digital del aprendizaje en los niños. Pero no parece que las familias europeas estén del todo satisfechas con el sistema, según concluye la segunda entrega de la encuesta online Vida, trabajo y Covid-19, llevada a cabo por Eurofound, la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo, y cuyas conclusiones se han conocido recientemente. La baja calidad es el principal obstáculo.

Los resultados apuntan a que el proceso de digitalización de la enseñanza es, cuando menos, mejorable. La mayoría de los encuestados cuyos hijos tuvieron clases en línea durante 2020 no han estado satisfechos con su calidad, no la encontraron una experiencia positiva y no estarían dispuestos a mantenerla en el futuro. Frente a estos resultados, la encuesta recoge que, según los europeos, trabajar desde casa durante la pandemia es una experiencia beneficiosa para la mayoría de los ciudadanos.

Según las conclusiones del estudio, elaborado a partir de un 59% de los encuestados está en contra (un 25%) o muy en contra (un 34%) de continuar con la enseñanza online cuando acabe la pandemia. Frente a esa mayoría, solo un 23% estaría a favor o muy a favor de seguir con las clases a distancia.

Las familias europeas consideran que, en general, la experiencia de recibir las clases en remoto no ha sido beneficiosa ni para los niños (un 55%) ni tampoco para los padres o tutores (un 59%).

La mayor parte de las familias no considera la falta de equipos como uno de los principales problemas. De hecho, un 63% piensa que su hogar está o ha sido capaz de equiparse para recibir la enseñanza a distancia. Eso sí, todavía hay un 25% que cree que necesitaría más infraestructura para poder seguir las clases en remoto.

El problema tampoco parece estar en la falta de apoyos, ya que el 67% estima que los materiales e instrucciones recibidos son adecuados o muy adecuados y el 55% ha juzgado correctas las indicaciones recibidas por los profesores por escrito. Más problemático ha sido el seguimiento en directo, según declaran las familias, ya que el 62% no cree que haya estado a la altura, frente al 39% que piensa que sí ha sido satisfactorio.

A pesar de que las familias ven suficiente el apoyo, el informe constata el exceso de responsabilidad que ha supuesto este tipo de enseñanza para las familias. En aquellas con niños hasta 12 años, los adultos al cargo han tenido que dedicar en promedio 49 horas a la semana a la educación, es decir, casi 10 horas diarias, si se tiene en cuenta solo la semana lectiva, de lunes a viernes. En las monoparentales, la mujer ha tenido que dedicar 77 horas a la semana a tareas educativas. España, con 49 horas semanales destinadas como promedio, se encuentra en la media europea.

Dificultades en primaria

La tendencia a la educación online se ha acelerado con la crisis del Covid, pero no es nueva. El informe recoge que ya en 2019 casi todos los Estados miembros habían adoptado estrategias específicas de educación digital en la educación primaria y secundaria, y únicamente seis no tenían una hoja de ruta definida al respecto.

Según el documento de trabajo de los servicios de la Comisión sobre el Plan de Acción de Educación Digital 2021-2027, el uso del aprendizaje a distancia se incrementó notablemente en todos los niveles de educación como resultado de la pandemia, pero en particular en infantil, primaria y secundaria.

Al mismo tiempo, el nivel de satisfacción con respecto a la efectividad de las medidas tomadas para asegurar la continuidad de la educación y la formación fue menor en las primeras etapas, infantil y primaria, que en otros niveles más elevados, como secundaria. La encuesta muestra un patrón similar tanto de uso como de satisfacción por países.