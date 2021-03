Los prestamistas online chinos sobreviven al aplastamiento de Ant

Aunque Ant haya caído aplastada, los prestamistas online de China no están en absoluto fuera de juego. LexinFintech, un rival mucho más pequeño y con poco capital, aumentó su cartera de préstamos en un 26%, hasta los 10.000 millones de euros, el pasado trimestre. Es un ejemplo de cómo pares más ágiles están prosperando en medio de la represión de Pekín.

Los problemas de Ant han ensombrecido el floreciente sector del crédito al consumo del país. Las nuevas normas recientes incluyen el requisito de que las empresas online financien el 30% de los préstamos al consumo ofrecidos juntamente con socios financieros.

Ello ha obligado al grupo financiero de Jack Ma a revisar su modelo de negocio. La empresa podría valer casi un tercio menos de la valoración de 265.000 millones de euros a la que apuntaba hace menos de seis meses, según fuentes citadas por Reuters este mes. El temor es que los prestamistas más pequeños se conviertan en afectados laterales en la campaña de Pekín contra Ant y otros gigantes tecnológicos.

Los resultados trimestrales de LexinFintech sugieren justo lo contrario. A diferencia de Ant, esta empresa de 2.000 millones de euros pone en contacto a prestamistas con prestatarios y no utiliza nada de su capital para préstamos. Este llamado modelo de facilitación de crédito no se ha visto afectado en gran medida por las últimas regulaciones. Por el contrario, las formaciones de préstamos en LexinFintech aumentaron en casi una cuarta parte en los tres meses hasta finales de diciembre, hasta los 6.700 millones de euros, con respecto al año anterior. En particular, la empresa elevó el viernes sus previsiones para todo el año y calcula que su cartera total de préstamos aumentará aproximadamente una cuarta parte en 2021.

Uno de los factores es la menor competencia por parte de los prestatarios y las fuentes de financiación. Ant cuenta con 731 millones de usuarios activos mensuales en su aplicación y un saldo de préstamos de 219.000 millones de euros hasta junio, más de una quinta parte de todos los préstamos al consumo a corto plazo emitidos por las instituciones financieras chinas que aceptan depósitos, según Reuters. Las restricciones aplicadas a Ant suponen nuevo negocio para otras empresas más pequeñas, como LexinFintech y 360 DigiTech, que llevaban tiempo sin poder competir con ella.

Además, estos rivales más ágiles se están adaptando mucho mejor a un entorno en rápida evolución. LexinFintech, por ejemplo, está cambiando a un nuevo modelo de negocio de reparto de beneficios con sus socios bancarios y recientemente ha puesto en marcha un producto compre ahora y pague después, siguiendo el modelo de la australiana AfterPay.

Las acciones de la empresa china se han duplicado con creces desde principios de año, lo que sugiere que los inversores también se están sacudiendo las aflicciones de Ant. Los riesgos regulatorios persisten, pero los inversores valientes en el sector pueden obtener recompensas.

Los autores son columnistas de Reuters Breakingviews. Las opiniones son suyas. La traducción, de Carlos Gómez Abajo, es responsabilidad de CincoDías