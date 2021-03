Cómo eliminar desde el iPhone un dispositivo asociado a tu ID de Apple

Si eres de los usuarios que utiliza dispositivos de Apple desde hace muchos años, seguramente habrás visto que todavía aparecen en la lista de los dados de alta algunos que ya vendiste o, en caso de que los mantengas todavía, están cogiendo polvo dentro de un cajón. Así que no tiene sentido que sigan formando parte de los que Apple entiende que están activos.

Además, esta lista no es un simple recordatorio de los iPhone, iPad, Apple TV, Mac o Apple Watch que hemos tenido en los últimos diez años, sino que viene a recordarnos en cuántos hemos dado de alta nuestra ID, por lo que a efectos de descargas de compras (aplicaciones, videojuegos, películas, música, libros, etc.) tiene una importancia determinante. Así que toca eliminar los que ya no usamos. ¿Cómo?

Da de baja cualquier dispositivo

Además, se da la circunstancia de que con la llegada de Apple TV+ a otras plataformas, como Fire TV Stick o Smart TV de Samsung, LG y Sony, entre otras, es más importante que nunca llevar la cuenta de esos lugares donde tenemos sesiones abiertas. Así que vamos a cerrar una que recientemente hemos dejado de utilizar yendo a los "Ajustes" de iPhone.

Cómo eliminar dispositivos de una ID de Apple.

Una vez dentro pulsamos en la primera opción que nos vamos a encontrar, que es la información misma de nuestra ID de Apple, en el módulo donde aparece nuestra foto, nombre y descripción resumida de los servicios sincronizados. Una vez hecho, pasaremos a una pantalla con opciones de gestión de las compras, datos en la nube, etc. Nos vamos hacia abajo hasta que aparezca el listado de nuestros dispositivos.

Escogéis el que queréis dar de baja para que no aparezca como vinculado a nuestra cuenta y pulsamos sobre él. Iremos a parar a una última pantalla que nos indica el tipo de dispositivo que es y el nombre que tiene. Pulsamos en el botón de "Eliminar de la cuenta" para que ya nadie pueda acceder a él con nuestra ID de Apple. Este proceso lo repetís con todos los aparatos que no reconocéis, ya sean iPhone, iPad, Apple Watch, Apple TV o Mac y así dejaréis el listado de iCloud limpio como la patena.

Esta operación es muy importante cuando vendéis un iPhone, por ejemplo, a otra persona ya que constará a efectos de Apple como que no está vinculado a ninguna ID activa. Algo que, en caso contrario, podría ocasionar algunos inconvenientes y errores durante el proceso de alta con otra cuenta.