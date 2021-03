Pablo Isla: "España tiene que hablar de las transformaciones que necesita para ser competitiva"

El presidente de Inditex, Pablo Isla, ha comparecido esta mañana ante los medios para analizar los resultados de la compañía textil en 2020, pero también para hacer una breve valoración de cómo debe salir España de la crisis económica que ha abierto la crisis sanitaria del coronavirus.

Isla ha valorado de forma positiva la recepción de fondos europeos. "Pueden ser muy importantes para impulsar la transformación y el desarrollo económico de España", ha explicado. Sin embargo, el ejecutivo ha puesto más el foco en las "cosas que tenemos que hacer dentro". "No podemos hablar solo de los fondos, sino que tenemos que hablar de las transformaciones que España necesita para mejorar su competitividad y ser una economía del siglo XXI. No olvidemos esa segunda parte: qué tenemos que hacer internamente para mejorar la competitividad", ha dicho Isla.

Este ha valorado el hecho de que la compañía textil haya podido mantener su plantilla fija en el último año, de alrededor de unas 36.600 personas en España. En cambio, debido a los cierres, las restricciones y la caída del turismo, Inditex dejó de recurrir a la contratación de refuerzo, algo que espera recuperar "en breve". "Ahora estamos empezando a recuperar la actividad y esperemos que en los próximos meses podamos volver a la contratación de refuerzo, estamos deseándolo en cuanto la situación lo permita. En estos primeros días de marzo hemos empezado a contratar pero esperamos que sea más significativo a futuro", ha explicado.

Pablo Isla da por hecho que durante este 2021 las ventas mejorarán de forma significativa por el fuerte impacto que tuvo la pandemia en el ejercicio anterior, y aunque no ha querido hacer previsiones sobre cuándo recuperará las ventas de 2019, las más altas de su historia, el ejecutivo a repetido en varias ocasiones que "cuando las tiendas reabren, y unidas al online, vemos evoluciones de ventas positivas. Esto nos refuerza en la convicción de que estamos con la estrategia adecuada para los años futuros".

Precisamente el canal online ha sido una de las buenas noticias del año para la compañía gallega, tras incrementar sus ventas un 77% y llegar a los 6.600 millones, equivalente al 32% de la facturación total. Porcentaje que supera con creces el objetivo del 25% que había marcado Inditex para 2022, una proporción que no varía. "A medio plazo pensamos que la venta online va a continuar creciendo. No nos gusta andar diciendo o cambiando previsiones. La venta online va a continuar al alza y para nosotros es indiscutible su importancia, pero más lo es la integración de la venta física y online". Esa integración del inventario generó que unos 1.200 millones de las ventas online de 2020 se repartieran desde las propias tiendas físicas. "La actividad online no deteriora los márgenes de la compañía. Su rentabilidad no es inferior a la del conjunto de la compañí", ha añadido.

Recuperar la "normalidad"

Isla no ha dado previsiones sobre cuándo el negocio recuperará la normalidad, pero sí prevé que en 2021 volverá a un reparto normalizado del dividendo. La compañía ha anunciado hoy que distribuirá un total de 0,70 euros por acción, de los cuales 0,22 corresponden a la parte ordinaria, equivalente al 60% del beneficio por acción de 2020, y 0,48 euros se abonarán como dividendo extraordinario. Además, los otros 0,30 euros que restarían para llegar al euro comprometido se repartirán en 2022.

"Pensamos que en 2020 tenía sentido incorporar un porcentaje mayor de la parte extraordinaria en la medida en que el ordinario se ha visto afectado por la pandemia. Después de un año tan difícil, en 2021 esperamos volver a la normalidad del dividendo gracias a la generación de caja de la compaña".