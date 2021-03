Moody's y S&P dejan de seguir a Dia tras la refinanciación de los bonos

Las agencias de calificación Moody's y Standard & Poor's han dejado de seguir las evoluciones de Dia y, por tanto, han retirado los ratings que mantenían hasta ahora sobre la compañía y sus emisiones de deuda. El grupo de supermercados dejará así de ser escrutada por dos agencias que durante sus meses más duros pusieron en serias dudas la viabilidad de la compañía.

Moody's ha comunicado su decisión este martes por sus "propias razones empresariales". Con ello ha retirado la última nota que había asignado a Dia, de Caa2 para su familia corporativa y con una perspectiva estable, que había mejorado desde negativa. Su rating de probabilidad de impago había pasado de Caa3-PD a Caa2-PD. Esta última revisión se realizó hace menos de un mes, a mediados de febrero. Entre los motivos para justificar las mejoras exponía la recapitalización que acometerá en las próximas semanas, por importe de 500 millones de euros, después de que el máximo accionista de la compañía, Letterone, adquiriera los 300 millones de euros en bonos que vencían este año y otros 200 millones de un préstamo. Además se hizo con 269 millones de los otros 300 de la emisión que expiraban en 2023 y cuyo vencimiento se alargó hasta 2026.

Algo similar comunicó Standard & Poor's el pasado 4 de marzo, en este caso "a petición de la empresa", según la nota publicada por la agencia. Esta mantenía una nota crediticia de CCC- a largo plazo con perspectiva negativa. "La retirada llega con los planes de Dia de recapitalizar y refinanciar su estructura de capital en abril de este año", explicaba S&P. En su caso la última revisión fue en octubre del año pasado.

Entonces mejoró el perfil de Dia desde la categoría de "impago selectivo" al escalón inmediatamente superior, la triple C con perspectiva negativa. Lo hizo tras la mencionada compra de bonos por parte de Letterone, aunque la agencia mostró su preocupación por la "falta de visibilidad" en los planes inmediatos del fondo luxemburgués sobre Dia, y que era el principal argumento para mantener la perspectiva negativa. "No sabemos si los bonos recomprados serán cancelados o canjeados por otros instrumentos de deuda, ni sabemos las intenciones con respecto a los títulos que Letterone no posee. Tampoco podemos descartar la posibilidad de una mayor renegociación de otros instrumentos de deuda", decía en su análisis.

Una duda que se resolvió después con los planes de recapitalización por 500 millones, algo que S&P todavía no había llegado a analizar.