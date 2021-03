Este año se cumplirá el 38º aniversario de la serie V, los Visitantes, en la que unos seres de otro planeta pretendían conquistar la tierra. Después de 38 años tenemos también de visitante en los mercados a la V, de Virus, de Vacunación, de Volatilidad, de ¿recuperación en V? Y es que son estas variables lo que va a caracterizar a los mercados, al menos en esta primera parte del año.

Pero como esos seres que aterrizaron en la Tierra que en principio eran humanos afables y luego resultaron ser lagartos invasores, estas V puede que no sean lo que parecen y hay que estar alerta.

En eso estábamos, en alerta, con las primeras V y los datos de Virus, junto al ritmo de Vacunación iban mostrando el camino del mercado en los primeros compases del año. Que si aumenta el número de contagios, que si hay escasez de vacunas, mercados se resienten. Con noticias contrarias, los mercados subían. Virus y Vacunación marcaban el ritmo con una Volatilidad intradía, que no de mercado, alta.

Pero los recientes acontecimientos han cogido con el pie cambiado al mercado y en menos de una semana todo el castillo de naipes que se tenía montado para el 2021 parece que se tambalea. Y todo de la mano del aparentemente tranquilo mercado de bonos. Se dice que el mercado es soberano, y si se trata de Renta Fija más aún, ya que aunque no nos demos cuenta, es realmente quien manda en los mercados financieros. Esperemos que esto sea un bache y no peligre la recuperación ¿en V?

Así, entonces, ¿qué ha pasado estos días?

Los mercados en renta variable y renta fija han retrocedido, sobre todo en renta fija produciéndose una venta indiscriminada de los tramos largos de la curva de tipos. Ha sorprendido la rapidez del movimiento en la renta fija, incrementando con ello la Volatilidad de mercado.

Las referencias de los bonos a 10 años de las distintas economías han repuntado liderado por el estadounidense, pasando de 0,9% a comienzos de año a tocar el 1,60%. Le sigue la estela el alemán desde un -0,57% llegando a -0,20%. Pese a las intervenciones en el Congreso y Senado estadounidenses de Powell, tratando de calmar a los mercados y de no preocuparlos, de nada parece servir. La rentabilidad del 10 años americano repuntó en una semana todo lo que se preveía en todo el año.

Así, se empezó a cuestionar si las autoridades económicas se estaban pasando de frenada y la combinación de política monetaria laxa con una inyección de gasto publico ingente no resultaría letal.

Mientras se aprobaba el impulso fiscal de Biden, por parte de la FED se aseguró que la inflación la mantendría bajo control, estaría vigilante que no superase el entorno del 2%, y que se intervendría en el mercado si fuera necesario. Los datos tozudos mostraban un componente de precios del ISM compatible con un 3% de inflación. Aquí hay que recordar el dicho que corre en los mercados, Don`t Fight The FED, justo cuando se cumple un año, 3 de marzo 2020, de la bajada por sorpresa de tipos. Aunque tampoco hay que olvidarse de Keynes”Los mercados pueden mantenerse irracionales más tiempo que tú tu solvencia”.

Pero de dónde partíamos y qué ha cambiado con todo esto.

Partimos de previsión de que el año 2021 es el año de la recuperación, el consenso espera un crecimiento global en torno al 5% y así creo que será, no se sabe si en V, en V tendida, en W, en K… La cuestión es que para el conjunto del año 2021 con la reducción de la incidencia del Virus, la Vacunación masiva y la reapertura de las economías ayudadas por las políticas fiscales manteniendo unas condiciones monetarias laxas las previsiones son de crecimiento económico que conlleva aumento de inflación.

Lo que ha cambiado es el ajuste de las expectativas de inflación y con ello las expectativas de un comienzo en la elevación de los tipos oficiales. La pendiente de la curva de tipos de interés estadounidense ya venía cogiendo pendiente, con ello se descontaba inflación a corto-medio plazo. En realidad no es nada nuevo, estaba encima de la mesa el aumento de las expectativas de la inflación durante este año consecuencia de los estímulos fiscales, lo que ha sorprendido es la velocidad del repunte. Ello ha provocado una reasignación de la inversión en renta variable entrando en sectores más relacionados con el ciclo que estaban más castigados y saliéndose de sectores que como el Tecnológico o Salud lo han hecho espectacularmente bien durante la crisis Covid, o de sectores llamados Bond Proxi que ante subidas de tipos pierden atractivo. Esta rotación creo que apenas está empezando y que continuará, al menos hasta que en la próxima reunión de la FED Powell intervenga, lo que minorará las pérdidas en estos últimos sectores. Hay que puntualizar que esta rotación no está siendo como la que se produjo en noviembre. Cuando se descubrió la vacuna se compraba indiscriminadamente valores de sectores especialmente castigados por la pandemia. Ahora, una vez ya publicados los resultados de 2020, las compras son más selectivas, y así debe ser, no todo vale. Hay que estar en empresas de calidad, con balance saneado, que generen caja, que se adapten al nuevo paradigma económico que el covid ha creado y que tengan crecimiento en beneficios. Creo que va a haber días volátiles, la volatilidad volverá al mercado y no habrá una tendencia clara en el movimiento de mercado.

Con ello habrá que tener una cartera más equilibrada en sectores, siguiendo a Aristóteles que quien se mantiene en el justo medio lleva el nombre de sobrio y moderado. Y es que este año, aún siendo positivo para la renta variable, las rentabilidades serán moderadas. En la renta fija, aún no creo que sea el momento de entrar, es un mercado intervenido.

El año apenas ha empezado, pero lo ha hecho con fuerza. Aún queda mucho por recorrer y hay que tener cabeza y paciencia, “Si quieres correr, corre un kilómetro. Si quieres experimentar una vida totalmente diferente, corre un maratón“, Emil Zatopek.

Araceli de Frutos, EAF 107 y asesora del fondo Alhaja Inversiones.