El Ibex 35 continúa un 16% por debajo de los máximos prepandemia

Hace un año la irrupción de la pandemia en Europa y la puesta en marcha de las primeras restricciones a la movilidad llevaron al Ibex 35 a vivir una de las peores sesiones de su historia. El 9 de marzo de 2020 el selectivo español sufrió su particular lunes negro con un retroceso del 7,96%. Si bien los descensos fueron cuantiosos, tres sesiones después la inacción del BCE serviría de aliciente para que el selectivo firmara la peor sesión de su historia (-14,06%). Doce meses después de aquella semana horrible la Bolsa española logra tomar distancia y después de cerrar ayer en máximos de hace un año se aproxima poco a poco a los niveles previos al estallido de la crisis.

Desde los mínimos del 16 de marzo de 2020 el Ibex 35 recupera un 38,27%, una remontada significativa, pero que continúa dejando al selectivo español a la cola de Europa, solo superado por el FTSE británico que repunta un 34,55% desde los mínimos de hace un año, a gran distancia de otros índices como el Dax alemán (62,65%), el Cac francés (57,21%), el Mib italiano (59%) o el Euro Stoxx (57,73%). Si bien en EE UU es una tendencia generalizada, en Europa el Dax alemán es la única Bolsa que logra recuperar e incluso situarse por encima de los máximos de febrero de 2020. En concreto la Bolsa germana se sitúa en la actualidad un 4,29% por encima de los máximos marcados el 19 de febrero de 2020, una evolución que contrasta con la caída del 16,25% que aún registra el selectivo español.

Varias son las razones que explican el peor desempeño de la Bolsa española respecto a sus homólogos europeos. Natalia Aguirre, directora de estrategia de Renta 4, apunta a la composición del selectivo como una de las principales razones. Además del fuerte peso que en el índice tienen las cotizadas turísticas y la banca, dos de los sectores más golpeados por la crisis, en las últimas jornadas el Ibex está sufriendo el peso de las utilities, un sector que como bien señala Aguirre lo ha hecho peor en términos generales en el actual contexto de repunte de las rentabilidades de la deuda, un ascenso asociado a la recuperación económica que ha servido de catalizador para la rotación de carteras desde los valores más defensivos hacia cotizadas de corte más cíclico. Las utilities además de ver cómo aumenta el coste su financiación pierden atractivo en lo que a rentabilidad por dividendo se refieren.

La composición del selectivo es una idea que también defiende Nicolás López, responsable de Análisis de Renta Variable de Singular Bank. "El peso en el Ibex de los sectores más expuestos a la pandemia es mayor que en otros índices y, a la vez, no tiene valores tecnológicos o de crecimiento que compensen a los anteriores", explica. A ello el experto añade la exposición de las grandes compañías a América Latina, algo que ha tenido un impacto negativo por la fuerte depreciación de sus divisas. Sin duda éste es un factor clave que explica el retraso de la recuperación del Ibex.

Pero no solo a cuestiones de composición obedece el peor desempeño. Patricia García, analista de Macroyield, apunta que en la Bolsa española pesa cierto temor a la incertidumbre política y a que no se realicen las reformas necesarias para mantenerse en armonía con la UE y recibir los fondos de recuperación sin problemas. “Aunque la UE ha abierto la mano respecto a la ortodoxia fiscal, ya se está poniendo fecha para volver al redil y España tendrá que realizar reformas importantes para poder cumplir con los requisitos europeos, aunque por ahora sean de largo plazo”, señala. Junto a esto la experta apunta que el peso del sector servicios en nuestra economía es muy alto y España será uno de los más golpeados por la pandemia. “Habrá sectores que no terminen de recuperar su situación anterior y entre ellos está por ver cómo lo hará el sector turismo, un negocio con gran peso en la economía”, remarca.

Por su parte, Sergio Ávila, analista de IG, afirma que haciendo una comparación con la recuperación del Dax alemán se puede observar cómo las medidas de bajada de impuestos en Alemania y las ayudas con liquidez a las empresas han sido tomadas de manera muy positiva por los inversores, una realidad que contrasta con la de “España en la que se espera que muchas empresas cierren, otras pasen dificultades y que la recuperación económica sea desigual entre los sectores, en gran parte por la falta de ayudas recibidas”.