Volkswagen invertirá 16.000 millones hasta 2025 para acelerar su transformación

Volskwagen acelera en su transformación digital y eléctrica. El fabricante alemán de vehículos ha anunciado este viernes una inversión de 16.000 millones de euros hasta 2025 para desarrollar las tendencias futuras de movilidad eléctrica, híbrida y digitalización. Además, pondrá el foco en el desarrollo de vehículos autónomos que espera vender en masa a partir de 2030.

Los planes la compañía pasan por incrementar los ingresos para poder financiar las inversiones futuras y para ello buscará la captación de nuevos clientes a través de las nueva oferta eléctrica e híbrida, explorará modelos de negocios basados en servicios posventa relacionados con la carga y el software de los vehículos y aplicará una estrategia de ahorro de costes. Según explicó el consejero delegado de Volkswagen Turismos, Ralf Brandstätter, el objetivo final es mejorar la rentabilidad y la resiliencia de la compañía.

De esta forma, Volskwagen espera alcanzar al menos un margen operativo del 6% en 2023 y mantenerlo a largo plazo. La empresa alemana busca rebajar su exposición a las fluctuaciones del mercado y para ello recortará un 5% sus costes fijos, incrementará la productividad de las fábricas otro 5% anual y optimizará los costes de las materias primas un 7%. Con la aplicación de estas medidas la empresa espera lograr números negros en todos sus mercados geográficos en el largo plazo.

En concreto, la firma espera obtener beneficios este mismo año fiscal en América del Sur y en EE UU a pesar de que prevé una caída en el volumen de ventas del 30% y del 15%, respectivamente.

Duplica el objetivo de ventas de eléctricos para 2030

Igualmente, según explicó Brandstätter, Volskwagen prevé que el 70% de los vehículos vendidos en Europa en 2030 sean eléctricos. Esto supone duplicar su previsión anterior, cifrada en el 35%. En EE UU y China la compañía prevé que las ventas de coches eléctricos asciendan al 50% en el mismo periodo. Para ello, el fabricante lanzará al menos un nuevo vehículo eléctrico cada año.

En lo que respecta al coche autónomo, Volskwagen espera lanzar su venta al público de masa a partir de 2030. “La movilidad eléctrica fue solo el comienzo, la verdadera disrupción aún está por llegar. Cambiaremos Volkswagen más que nunca en los próximos años”, ha indicado Brandstätter.

Por otro lado, el consejero delegado de la marca Volkswagen ha anunciado que la compañía alemana planea adelantar el lanzamiento de un coche eléctrico pequeño para 2025, y no en 2027 como se preveía hasta la fecha, pero no ha querido asegurar si se producirá o no en España: "Hay diferentes escenarios".