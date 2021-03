¿Cómo rentabilizar los ahorros con tipos de interés bajos?

Estamos ante una situación nueva para todos. Las políticas de los bancos centrales nos están obligando a convivir con tipos cero y sin esperanzas de subidas a medio plazo. Nunca antes nos habíamos enfrentado a estos niveles y menos durante tanto tiempo.

La realidad es que actualmente no es posible obtener rentabilidad si se deja el ahorro en una cuenta corriente o en un depósito a plazo. "Ni ahora ni desgraciadamente en los próximos años ya que el Banco Central Europeo (BCE) nos está indicando con sus declaraciones que va a mantener los tipos en cero", asegura Antonio Saiz, director de Oferta de Ahorro e Inversión de Banco Sabadell, en el Podcast de Banco Sabadell.

Ante este panorama, los ahorradores, sobre todo los más conservadores, se preguntan si es posible lograr rendimiento para su dinero. La respuesta es sí, pero a costa de asumir algo de riesgo. De lo contrario, no solo no estaremos ganando, sino que estaremos "perdiendo poder adquisitivo por las subidas del índice de precios al consumidor (IPC), que en periodos de 10 años se cifran en casi el 30% del valor del dinero", calcula Enrique Juan de Sentmenat de Soroa, delegado territorial de la Asociación Europea de Asesoría y Planificación Financiera en España (EFPA), en las Islas Baleares.

De ahorrador a inversor

Así las cosas, los expertos coinciden en que es ineludible dar el paso de entrar en los mercados financieros. Es decir, pasar de ahorrador a inversor. El ahorrador está dispuesto a sacrificar rentabilidad por tener seguridad. Mientras, el inversor, en cambio, puede sacrificar algo de seguridad, para obtener retorno. Sin embargo, el contexto actual empuja a hacer esta evolución ya que el ahorrador, si no invierte, pasa a hacer que sus ahorros pierdan valor, por lo que sacrificaría rentabilidad pero también seguridad.

Los profesionales financieros tienen claro que el riesgo y la rentabilidad son dos caras de una misma moneda y hay que buscar el mejor equilibrio. "Como ahorrador tengo que ser consciente de cuál es lo que llamamos mi nivel de dolor, mi capacidad de sueño. Si yo he invertido en algo que me genera incertidumbre y me impide dormir correctamente, posiblemente estoy invirtiendo en algo que puede darme más rentabilidad, pero tiene más riesgo del que puedo aguantar", resalta Saiz.

Para que el riesgo de invertir en los mercados disminuya y parezca menos agresivo es necesario "que cuando ponga a 'trabajar' mi dinero lo haga a medio plazo y vaya entrando poco a poco", recomienda el director de Oferta de Ahorro e Inversión de Banco Sabadell. Esas aportaciones periódicas permitirán invertir en diferentes momentos de mercado y compensar los malos con los buenos. El medio o largo plazo, por su parte, aumenta la probabilidad de obtener una mayor rentabilidad gracias también a esos distintos momentos de precio y al efecto del interés compuesto (se reinvierte la rentabilidad, que a su vez genera más rendimiento) a lo largo del tiempo.

Fondos de inversión para todos los perfiles

Para acceder a los mercados, los fondos de inversión aparecen como un vehículo idóneo para todos los perfiles, ya que ofrecen destinar el ahorro a diferentes opciones (renta variable o fija, fondos mixtos, monetarios...) y existe una gama suficientemente amplia para dar respuesta a todas las necesidades. "Hay fondos destinados a inversores con perfiles absolutamente conservadores, que no quieren asumir riesgos y que saben que optan a una rentabilidad baja, y hay otros que quieren la máxima rentabilidad posible sabiendo que van a asumir incertidumbre", describe Antonio Saiz.

Además, los fondos están totalmente regulados por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), lo que aporta seguridad; son transparentes, ya que están obligados a ofrecer información periódica; están gestionados por profesionales, garantía de calidad; son líquidos, con lo que se puede solicitar el reembolso cuándo se quiera; y disfrutan de un buen tratamiento fiscal, dado que el dinero se puede trasvasar sin tributar.

Otra de las ventajas de los fondos de inversión es su capacidad para diversificar. En una misma estrategia se pueden encontrar activos de diferentes clases, que inviertan en regiones variadas, a distintos plazos o con potenciales de revalorización diversos. Esa diversificación ayuda a reducir el riesgo y a aminorar la volatilidad de las inversiones.

Pero entre los fondos también hay que saber elegir, ya que, por ejemplo, los rendimientos de la renta fija no son los de antaño. Es más, para obtener retorno en este tipo de activos, tradicionalmente en las carteras de los inversores más conservadores, no vale ya la deuda pública, que presenta incluso rendimientos negativos, hay que buscarla en la renta fija privada, aunque implique mayor riesgo.

En estos momentos más que nunca hay que recordar la conveniencia de dejarse acompañar por profesionales. "Ahora mismo hay pocas oportunidades y aparecen en momento puntuales de mercado. Para poder aprovecharlas, tendrías que estar todo el día pendiente y eso no lo podemos hacer ninguno de nosotros. El asesoramiento es necesario", recomienda Saiz, el director de Oferta de Ahorro e Inversión de Banco Sabadell.