Ferreira (UE): “Los fondos son un tsunami de dinero y responsabiidad”

España va a ver triplicada su capacidad financiera con su asignación presupuestaria europea en 2021-2027 y con las ayudas históricas del Fondo de Recuperación de la Unión Europea (UE), un "tsunami de dinero y de responsabilidad", según la comisaria de Cohesión y Reformas, Elisa Ferreira.



"Es un tsunami de dinero y es un tsunami de responsabilidad", y "España tiene todas las características para sacar el máximo partido de esta oportunidad histórica", afirma Ferreira en una entrevista presencial con Efe en una sala de reuniones de la Comisión Europea.



A España, de los 750.000 millones de euros del Fondo Europeo de Recuperación, le corresponden 140.000 millones, de los cuales casi 70.000 millones se desembolsarán como transferencias a fondo perdido y el resto podría solicitarlos en forma de préstamos.



Si todo va como está previsto, esos fondos empezarán a llegar el próximo verano. Es el objetivo de la actual presidencia portuguesa de la UE, que insta a los parlamentos nacionales a ratificar la decisión de recursos propios como tarde en abril próximo, algo que por el momento han hecho apenas media docena de Estados miembros.



Ese es un requisito imprescindible para que la Comisión Europea pueda acudir a los mercados para conseguir financiación.



Invertir para reestructurar

"Hay verdaderamente una necesidad de acelerar este procedimiento. Hay distintos mecanismos institucionales, que hay que respetar. Hay seis países que ya lo han hecho. Es un interés colectivo que se termine este procedimiento", subraya la comisaria portuguesa.



Y mientras avanza ese proceso de "ratificación, confirmación o autorización", paralelamente la Comisión está discutiendo con los países sus planes "sobre dónde y cómo quieren invertir".



"No me gusta la palabra gastar, es invertir para reestructurar, para consolidar una salida de la crisis con más atención y más capacidad de cumplir objetivos de medioambiente, de clima, hacer una recuperación más moderna (...) más digital utilizando las nuevas tecnologías, también

con más cohesión en términos sociales y en términos regionales", enumera la comisaria de Cohesión y Reformas.



El borrador del plan español que fue entregado por el Gobierno de Pedro Sánchez en octubre de 2020 para ser examinado por el Grupo de trabajo de recuperación y resiliencia creado en la Secretaría General de la Comisión Europea -dirigido por la francesa Céline Gauer- va "por buena senda", dijeron a Efe fuentes europeas.



De hecho, indicaron que se encuentra entre los cinco "más avanzados" y todo apunta a que será de los primeros en aprobarse, lo que le situaría en muy buena posición para poder acceder a los fondos de recuperación en cuanto estén disponibles.



Por su parte, el Ejecutivo español prevé enviar a la Comisión Europea la versión definitiva de su plan de recuperación para utilizar los fondos europeos ahora, en marzo.



El Ejecutivo espera que el plan, en el que se concretan las inversiones y reformas vinculadas a los fondos europeos, sea aprobado por las autoridades comunitarias en junio, explicó el pasado 15 de febrero la vicepresidenta y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño.



Gestionar bien esos algo más de 140.000 millones que van a llegar en seis años, buena parte en transferencias directas que no hay que devolver, será como un "test" para España, al igual que para el resto de los Veintisiete, porque "ahora tenemos que hacer el máximo con los medios disponibles

cuando estén disponibles", dice Ferreira.

España, muy eficaz en reasignación de fondos



No oculta Ferreira que al principio preocupaba en la Comisión las condiciones de ejecución de los fondos europeos en España porque "no tenía una ejecución tan fuerte como nos gustaría del periodo que termina ahora", pero "en los últimos meses ha crecido mucho".



De hecho, destaca que España no solo ha sido "muy rápida y muy eficaz" en usar la reasignación de fondos autorizada por Bruselas para hacer frente a la pandemia, sino que ha sido "el país que más ha usado esta posibilidad de transferencia en toda Europa".



En total, "la UE ha reprogramado 22.000 millones para la respuesta de emergencia. España ha reprogramado 3.000 millones de euros hasta ahora y sigue reprogramando" fondos de cohesión para tratar de "disminuir el impacto económico y social y sobre la salud" causado por la pandemia, precisa la comisaria portuguesa.



Y es que, junto con Italia, España es uno de los países cuyo sufrimiento por el covid-19 ha sido más "inmenso en términos sanitarios, de salud y económicos", algo que se ha tenido en cuenta en la distribución de los fondos de recuperación, explica Ferreira.



Unos medios financieros para "empezar a salir de una crisis horrible", ya que "nunca en nuestra historia -destaca- hemos sufrido una situación tan grave en términos sanitarios y económicos", y la recuperación económica será "distinta del pasado", celebra Ferreira en alusión a la crisis de

2008 y todas sus reglas fiscales.



Tiempo de cooperación

Es el "momento de la verdad, tenemos que organizarnos y decir: 'vamos adelante, vamos a sacar adelante una economía más robusta'", subraya.



"Europa ha contribuido de forma increíble en aumentar la resilencia de la sociedad, de la economía y del empleo (...) la verdad es que en esta crisis si Europa no estuviera aquí las cosas serían muy difíciles para todos", concluye.