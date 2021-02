La SEC suspende la cotización valores pequeños para cortar su especulación

La Comisión de Bolsa y Valores de EE UU, la SEC, suspendió anoche de la negociación las acciones de 15 empresas, debido a la fuerte especulación sufrida.

Esta actuación sigue a s otros emisores, muchos de los cuales también han sido blanco de aparentes intentos de las redes sociales de inflar artificialmente el precio de sus acciones. La SEC continúa revisando los datos comerciales y de mercado para identificar otros valores en los que el interés público y la protección de los inversores requieren suspensiones comerciales.

"Las recientes suspensiones de la SEC de la negociación de casi dos docenas de valores, incluidas las últimas 15, son una faceta de nuestros esfuerzos continuos para vigilar el mercado y proteger a los inversores", afirmó Melissa Hodgman, directora interina de la división de cumplimiento de la SEC. "Monitoreamos de manera proactiva la actividad comercial sospechosa relacionada con las promociones de acciones en las redes sociales y actuamos rápidamente para detener esa negociación cuando sea apropiado para salvaguardar el interés público. También les recordamos a los inversionistas que sean cautelosos y diligentes antes de invertir en general, incluso en empresas promocionadas en las redes sociales ", puntualizó Hodgman.

La orden también establece que ninguno de los emisores ha presentado información ante la SEC o OTC Markets, donde se cotizan los valores de las empresas, durante más de un año. Como resultado, la SEC suspendió la negociación de los valores de: Bebida Beverage Co. (BBDA); Corporación Blue Sphere (BLSP); Ehouse Global Inc. (EHOS); Eventure Interactive Inc. (EVTI); Eyes on the Go Inc. (AXCG); Green Energy Enterprises Inc. (GYOG); Helix Wind Corp. (HLXW); International Power Group Ltd. (IPWG); Marani Brands Inc. (MRIB); MediaTechnics Corp. (MEDT); Net Talk.com Inc. (NTLK); Patten Energy Solutions Group Inc. (PTTN); PTA Holdings Inc. (PTAH); Universal Apparel & Textile Company (DKGR); y Wisdom Homes of America Inc. (WOFA).

La SEC también emitió recientemente órdenes suspendiendo temporalmente la negociación de: Bangi Inc. (BNGI); Sylios Corp. (UNGS); Marathon Group Corp. (PDPR); Affinity Beverage Group Inc. (ABVG); All Grade Mining Inc. (HYII); y SpectraScience Inc. (SCIE). Cada una de estas órdenes indicaba que las suspensiones se debieron, al menos en parte, a preguntas sobre si las cuentas de redes sociales han intentado aumentar artificialmente el precio de las acciones de las empresas.

Según las leyes federales de valores, la SEC puede suspender la negociación de una acción durante 10 días y, en general, prohibir que un corredor de bolsa solicite a los inversores que compren o vendan las acciones nuevamente hasta que se cumplan ciertos requisitos de información.

La Oficina de Educación y Defensa del Inversionista de la SEC alertó recientemente a los inversionistas sobre los riesgos significativos de tomar decisiones de inversión basadas en las redes sociales.