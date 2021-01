La SEC advierte que la fuerte volatilidad de GameStop puede socavar la confianza del mercado

El supervisor del mercado estadounidense, la SEC, ha salido al paso de la fuerte volatilidad que ha vivido esta semana la Bolsa impulsada por los pequeños inversores de Reddit y el cierre de cortos de los hedge funds sobre cotizadas como GameStop, AMC o BlackBerry. En el caso de GameStop, su acción sube hoy un 70% a media sesión, tras caer un 44% el jueves. Solo en la semana se anota un alza del 400%.

La SEC, que días atrás había asegurado que monitorizaba la situación, ha alertado de que la “extrema volatilidad de las acciones puede exponer a los inversores a pérdidas rápidas y graves y socavar la confianza del mercado”. La institución ha aprovechado para destacar que el mercado “ha demostrado ser resistente” a los “extraordinarios volúmenes de negociación”. Y es que en la jornada del lunes la Bolsa de Nueva York movió 23.000 millones de acciones, un nivel no visto ni siquiera en la crisis de 2008.

El regulador estadounidense insta además a evitar el abuso de mercado y recuerda que protegerá a los minoritarios cuando se den situaciones de manipulación. Afirma así que está trabajando con otros reguladores, el Gobierno, la Autoridad Regulatoria de la Industria Financiera (Finra) y las Bolsas para garantizar que todas las entidades reguladas, léase fondos y gestoras, cumplan su obligación de proteger a los inversores e "identificar y perseguir posibles irregularidades". De esta forma, destaca que revisará todas las decisiones adoptadas por los grandes inversores que puedan perjudicar a los inversores o "inhibir indebidamente su capacidad para negociar con ciertos valores".

Esta situación se produce en un momento de interinidad en la SEC, dado que el nuevo presidente de EE UU Joe Biden ha nombrado a Gary Gensler presidente de la SEC, cargo que no tomará formalmente hasta que sea ratificado por el Senado. Desde finales de año, momento en el que dejó el cargo su predecesor, Jay Clayton, se encuentra Elad L. Roisman como presidente interino. Roisman figuraba también entre los posibles candidatos para dirigir el regulador estadounidense.

El frenesí desatado por los foreros de WallStreetBets de Reddit, que con sus compras en mercado abierto buscan provocar pérdidas en los fondos de cobertura con elevadas posiciones bajistas en valores como GameStop, y el cierre de cortos de los segundos está provocando una elevada volatilidad en el mercado.

Desde Schroders, su CFA y responsable de investigación y análisis, Duncan Lamont, explica que "a primera vista, una estrategia de inversión (toma de posiciones cortas) diseñada específicamente para obtener beneficio cuando las empresas pierden valor podría no parecer especialmente responsable. La venta en corto se asocia a menudo con escabrosos titulares que predicen la quiebra de empresas, abusos del mercado y la preocupación de los responsables políticos de que esta práctica perjudique los mercados financieros. Sin embargo, una mirada más allá de los titulares revela una realidad más compleja. Aunque es innegable que tiene su lado más desagradable, la venta en corto también puede ayudar a gestionar el riesgo de forma más eficaz y contribuir a la eficiencia del mercado. Su reputación se ve injustamente empañada por las acciones de unos pocos especuladores".

El experto asegura que "la cuestión pertinente no es tanto si las ventas en corto son éticas, sino más bien cómo se comportan los inversores, ya sea en previsión de subidas o bajadas de precios. La venta en corto no perjudica directamente la salud de una empresa, como tampoco la compra de sus acciones mejora sus fundamentales. Las empresas no se ven privadas de fondos cuando los inversores venden acciones ni se fortalecen financieramente cuando los inversores compran acciones en los mercados públicos. Las cuestiones éticas surgen cuando los inversores toman medidas adicionales para influir en la salud financiera y el valor de las empresas después de haber comprado o vendido títulos".