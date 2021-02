Cómo desactivar las ‘sugerencias del portapapeles’ en el teclado de Google

Los teclados de los smartphones se han convertido últimamente en una especie de zoco donde podemos acceder a cientos de recursos que se ofrecen todos a la vez. Es como si las letras del abecedario, los números y los símbolos hubieran pasado a no ser lo esencial, en favor de todo tipo de contenidos que muchas veces no necesitamos para nada. Que si emojis, animojis, ARmojis, pegatinas, memes, GIFs...

El problema es que en la mayoría de los casos, todos esos elementos no se pueden desactivar y entonces toca convivir con ellos, con el consiguiente ruido (visual) que producen y que no hacen de la escritura un proceso rápido y efectivo. Y algo así ocurre con las llamadas "sugerencias del portapapeles" que aparecen en la parte superior del teclado de Google en Android.

Libera de elementos el teclado

Esas "sugerencias del portapapeles" no son otra cosa que un recordatorio de lo último que hemos copiado en el smartphone. Ya sea un texto, un enlace, una foto o un emoticono, veremos en la parte superior del Gboard un pequeño botón con ese contenido que podemos pegar con un solo toque. De esta manera, Google entiende que nos ayuda a ahorrar tiempo si lo que queremos es, por ejemplo, compartir un vídeo de YouTube en un chat o una noticia de un medio de comunicación.

Desactivar sugerencias del portapapeles. 9to5Google

El problema es que hasta ahora, esa función venía activada por defecto y los usuarios no podían quitarla, por lo que les ocupaba un espacio que preferían dejarlo libre o utilizarlo para otras cosas. Ahora, Google ha introducido en las versiones beta un nuevo menú que nos permitirá eliminar esas sugerencias para que desaparezcan de Gboard y, así, aligerar la carga visual del teclado de los de Mountain View.

Para hacerlo, tendremos que ir a los ajustes del Gboard y a continuación escoger la función "Clipboard" (portapapeles) para desactivar el switch que se encarga de gestionar esta función. Ni qué decir tiene que haciendo eso no perdemos ni un ápice de funcionalidad del famosos "copiar y pegar". Simplemente perdemos el acceso directo desde la parte superior del teclado pero seguimos teniendo la opción de mantener el dedo en la caja de escritura y seleccionar "Pegar". Aunque la función ya aparece operativa, al menos para el idioma inglés, de momento no está al alcance de todos los usuarios aunque es de suponer que la actualización se liberará en los próximos días. Por lo que si no te gustan esas sugerencias... aguanta, que ya les queda poco tiempo.