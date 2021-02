Mutuactivos busca la vía para que sus fondos tengan exposición a bitcóins

Mutuactivos quiere subirse a la ola del bitcóin. El brazo inversor de Mutua Madrileña, con casi 9.000 millones de euros de activos bajo gestión, está estudiando la fórmula para que sus fondos de inversión puedan tener una exposición a esta criptomoneda.

Así lo ha confirmado el director de soluciones de inversión de la firma, Ignacio Dolz Espejo, en un encuentro virtual con prensa. "Llevamos tiempo planteándonos cuál es la mejor fórmula de entrar en este mercado. Ahora que vemos que grandes firmas de inversión lo van a hacer, creemos que puede ser una buena opción", ha comentado.

Bitcóin y el resto de monedas virtuales no son activos invertibles por parte de fondos de inversión convencionales. "Los reguladores no los consideran activos aptos, y no parece que esto vaya a cambiar", ha apuntado Dolz.

Las fórmulas que han barajado para tener exposición a bitcóins es de un modo indirecto. Una opción sería comprar compañías cotizadas que han destinado una parte de su tesorería a comprar esta criptodivisa. Es el caso de Tesla, que compró hace dos semanas 1.500 millones de dólares en bitcóins. "El problema es que Tesla está muy cara y tiene mucha volatilidad", reflexiona Dolz. Otros gestores españoles apostaron por Microstrategy, que también había invertido en bitcóins, aunque ya han desecho esta posición tras la fuerte revalorización de la moneda virtual.

Campaña de promoción en Madrid Un cartel de promoción de bitcóin, en la calle Méndez Álvaro, de Madrid. La intención de Mutuactivos de buscar fórmulas para que sus fondos puedan tener una exposición a bitcóins coincide con una campaña masiva de promoción de esta criptodivisa. Su responsable es la plataforma de compraventa de monedas virtuales Bit2me, que ha instalado anuncios en más de 800 paneles publicitarios, por toda la ciudad. "Queremos que esta acción sirva para dar a conocer una tecnología que consideramos es uno de los inventos más importantes que se han producido durante este siglo", explican desde la entidad.

La subida del bitcóin en los últimos 12 meses ha sido meteórica. Cuando estalló la pandemia, en marzo de 2020, llegó a cotizar a 5.600 dólares. La semana pasada, se intercambiaba a 57.500 dólares. En los últimos días parece que el rally se ha frenado.

Tal y como explica Ignacio Dolz, en las últimas semanas han sido varias las grandes gestoras internacionales que han mostrado su interés en invertir en este activo o en lanzar fondos cotizados que replicaran su evolución. El gran espaldarazo lo ha recibido de Elon Musk, fundador y máximo accionista de Tesla. No solo la compañía que dirige ha invertido en esta moneda, sino que él mismo ha animado al pública a comprar.

"Creemos que es un activo único, diferente al oro y a todo lo demás. Tiene una oferta limitada, ayuda a combatir la inflación, puede servir como medio de pago. Nos parece que el Bitcóin es interesante en muchos aspectos", apunta Dolz.