Nuevo LG Gram 360, un portátil potente y de gran resistencia

En los últimos tiempos la compañía LG ha destacado en el mercado de los portátiles debido a que sus equipos tiene una peso muy bajo(por debajo de un kilo) y, además, se acompañan con un diseño de lo más atractivo. Pues bien, se acaba de anunciar un nuevo modelo que tiene un diseño atractivo y una potencia más que suficiente. Hablamos del LG Gram 360.

Este dispositivo es un convertible que permite girar la pantalla en casi cualquier posición, lo que asegura una usabilidad excelente. Sin marcharnos de todo lo que tiene que ver con el panel IPS que utilizan todos los modelos de la nueva gama de producto del fabricante, hay que indicar que existen opciones en dos dimensiones: 14 y 16 pulgadas. En el primero de los casos la resolución es de 1.920 x 1.200 píxeles, mientras que la más grande llega a los 2.560 x 1.600. Lo que sí es compartido es que la relación de aspecto es de 16:10, perfecta para disfrutar de todo tipo de contenidos.

Otra de las buenas opciones que tiene este dispositivo, es que cuenta con procesador Intel de decimoprimera generación, por lo que la potencia está fuera de toda duda. Los dos nuevos LG Gram 360 integran un Core i5-1135G7 que aseguran un excelente comportamiento con todo tipo de aplicaciones y, además, cuentan con la gráfica integrada Intel Iris Xe que funciona bastante bien. También hay que destacar que la RAM es de 8 GB tipo LPDDR4, por lo que el sistema operativo Windows 10 no te dará problema alguno al utilizarlo.

LG

Buen almacenamiento en este LG Gram 360

Esto se debe a que el utilizado es tipo SSD, lo que asegura una velocidad de trabajo excelente en todo tipo de situaciones. Si te preguntas por la capacidad del disco interno, esta es de 256 GB, por lo que en principio es más que suficiente para no tener que recurrir a nada externo de forma habitual. Pero si esto tienes que hacerlo, la conectividad que ofrece este ordenador es excelente, ya que por ejemplo incluye tres puertos USB (dos de ellos tipo C); incluye Ethernet; y, como no puede ser de otra forma, dispone de Bluetooth 5.0 y WiFi 6, por lo que acceder a Internet se consigue con una excelente velocidad.

Finalmente hay que comentar un par de detalles más de este equipo. Por un lado la resistencia que tiene es excelente, ya que cumple con el estándar militar MIL-STD por lo que aguanta perfectamente golpes o el efecto del polvo. Además, el LG Gram 360 asegura una autonomía por encima de las 12 horas, ya que las cargas de la batería son altas en ambos modelos, por lo que se amortiza a la perfección el precio con el que se pone a la venta: unos 1.700 euros el modelo más pequeño y unos 1.900 € en el caso del equipo que cuenta con pantalla de 16 pulgadas.