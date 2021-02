¿Qué ocurrirá si no aceptas las nuevas condiciones de uso de WhatsApp?

Os hemos venido contando en las últimas semanas todo lo que va a ocurrir alrededor de WhatsApp y esas nuevas condiciones de uso que, según afirman desde la compañía, solo afectarán a las conversaciones que tengamos con empresas y no con el resto de contactos de nuestra agenda. En un intento por aclarar lo visto y leído desde aquel anuncio de principios del mes de enero.

Así que tras establecer los límites de dónde pondrá WhatsApp ese pequeño control a conversaciones y demás contenidos que intercambiemos, ahora han querido ir un paso más allá explicando de manera precisa qué ocurrirá si no aceptamos esas nuevas condiciones de uso, donde parece que el acceso a nuestros chats se mantendrá pero con algunas limitaciones más que importantes que afectarán a la utilidad de la app.

¿Pasado el 15 de mayo qué?

Ese será el día en el que tendremos que haber aceptado ya las nuevas condiciones de uso de la aplicación para seguir utilizando WhatsApp como hasta ahora, con pleno acceso a las conversaciones y grupos así como a las funciones de envío, llamadas, videollamadas, etc. Aunque si decidimos rechazar esos términos, entonces toca prepararse para un proceso que comenzará en ese primer instante.

Según la compañía, en el caso de que no hayamos "aceptado para entonces, WhatsApp no eliminará su cuenta. Sin embargo, no tendrá la funcionalidad completa de WhatsApp hasta que lo acepte. Durante un breve período de tiempo, podrá recibir llamadas y notificaciones, pero no podrá leer ni enviar mensajes desde la aplicación". Es decir, que cualquier cosa que queramos decir de forma escrita tendremos que hacerlo a través de otra app.

Por lo tanto, la aplicación irá perdiendo funciones de forma progresiva hasta que quede completamente inactiva. Tanto es así que WhatsApp ha confesado que a partir de ese 15 de mayo, "se aplicará nuestra política relacionada con los usuarios inactivos" que terminan por ser eliminados una vez transcurrido cierto tiempo. Concretamente, 120 días, tras los que perderemos todo el histórico de chats, mensajes, fotos, vídeos, notas de voz, etc.

Eso sí, de tomar la decisión de no continuar utilizando WhatsApp, siempre podéis pasar todas las conversaciones de una forma sencilla a Telegram, o exportar los chats así como preparar una copia de seguridad en la nube que, quién sabe, podríais necesitar recuperar en un futuro para tener de nuevo todas las conversaciones en su sitio si a los de Facebook les da por relajar estas condiciones de uso.