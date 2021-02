María Dolores Dancausa: “La intención es sacar a Bolsa Línea Directa antes de la junta de abril de Bankinter”

María Dolores Dancausa se ha convertido de repente en la consejera delegada más veterana de la banca española. Ocupa el cargo de CEO desde 2010, pero las fusiones, jubilaciones y despidos han provocado que Dancausa se haya convertido en la CEO con más antigüedad en un banco del sector financiero del país. Toda su trayectoria profesional se ha desarrollado en el sector financiero. Comenzó en Banco Exterior, y cuando se constituyó Línea Directa Aseguradora en 1994 fue nombrada secretaria general de la compañía hasta 2008, cuando se convirtió en su directora ejecutiva. En 2010 Bankinter, dueña de Línea Directa, la nombra consejera delegada, aunque siguió formando parte de la junta directiva de la aseguradora. Pese a seguir siendo una de las pocas mujeres directivas en la banca española mantiene que nunca “me he sentido discriminada”.

¿Bankinter sigue dispuesta a sacar a Bolsa Línea Directa este semestre?

Sí. La salida a Bolsa fue ya aprobada por la junta de accionistas de 2020. Y en enero realizamos la solicitud formalmente al Banco Central Europeo (BCE). Nuestro deseo es realizar esta operación antes de la próxima junta de la entidad prevista para el 21 de abril. Tenemos gran confianza en que nos den la autorización correspondiente, ya que es una operación muy positiva para todas las partes: accionistas, Línea Directa y Bankinter. Pero es el BCE el que tiene la última palabra. Línea Directa ya ha cumplido 25 años y creemos que es el momento de sacarla a Bolsa. Cuenta con más de 3 millones de asegurados, opera en tres ramos de seguros -autos, hogar y salud-, y ha facturado 900 millones de euros. Por tanto, tiene madurez para comenzar a cotizar. Además, estamos convencidos de que el valor de Bankinter y de Línea Directa por separado será mayor que Línea Directa formando parte de Bankinter.

Pero la operación le resta resultados a Bankinter, pese a que mantenga un 17% del capital de la aseguradora

Bankinter tiene en estos momentos muy diversificadas sus fuentes de ingresos. Tenemos presencia en cuatro países de la Unión Europea, España, Irlanda, Portugal y Luxemburgo, y contamos con líneas de negocio que están creciendo a buen ritmo, entre ellas en banca privada, banca de inversión y negocio internacional. El crecimiento que esperamos en todas ellas nos permitirá superar la aportación que en estos momentos realiza Línea Directa a las cuentas del banco.

Bankinter cerró 2020 con un beneficio de 317 millones de euros, un 42,4% menos que un año antes. En 2021 la pandemia sigue, y la crisis económica parece que se agrava. Además, el banco no contará previsiblemente con los ingresos de Línea Directa. ¿Pese a ello, espera mejorar los resultados y acercarse a los beneficios precovid?

Por supuesto que mejoraremos los resultados de 2020, aunque no alcanzaremos el beneficio obtenido en 2019, año en el que obtuvimos un beneficio después de impuestos de 551 millones de euros. Este año no tenemos previsto realizar más provisiones extraordinarias porque en 2020 fuimos muy conservadores, y no creemos que vayamos a necesitar más. De momento, los supervisores no nos han reclamado cantidades adicionales. Pero para superar esa cifra de 551 millones necesitaremos tres años.

“Otros países están dando ayudas directas a las pymes y esta debería ser la solución en España”

¿Volverá el banco a repartir el 50% del beneficio en dividendos una vez que el BCE levante la limitación para todos los bancos europeos?

Esta decisión la debe tomar el consejo de administración, pero, en principio, quisiéramos volver a un pay out de alrededor del 50%. Por otro lado, ya se ha aprobado distribuir un dividendo del 15% a cuenta del beneficio obtenido en el ejercicio 2020, que es el máximo que nos ha permitido el BCE a toda la banca. Pensamos que la decisión del BCE de restringir la distribución de dividendos a la banca ha sido perjudicial para el sector financiero. Ha lastrado la cotización de los bancos. Creo que aquí se tendría que haber distinguido entre bancos más y menos solventes y no tratar a todos por igual.

Bankinter siempre ha rechazado las fusiones, pero ¿en los últimos años o meses pese a que el mercado conoce la posición del banco se les han acercado entidades o fondos para intentar comprar el grupo?

No nos hemos sentado con ninguna otra entidad para hablar de fusiones ni de compras. Las fusiones no siempre aportan eficiencia ni solvencia. Recordemos el caso de las cajas de ahorros, que no lograron ser más solventes porque se fusionaran entre ellas. Agrupar bajo una misma marca culturas tan diferentes suele generar muchas dificultades.

Los bancos hemos realizado un papel muy importante en estas crisis, pero no tengo claro que haya calado en la sociedad

Tampoco eran partidarios de crecer con compras y ya llevan cuatro desde que es consejera delegada...

Estamos muy contentos con las adquisiciones que hemos realizado en Portugal, Irlanda, Luxemburgo, así como con EVO Banco. El negocio en Portugal va francamente bien. Luxemburgo, también y ambas son operaciones proporcionales al tamaño del banco.

¿Podrían llevar a cabo nuevas adquisiciones este año?

En estos momentos no tenemos planteado llevar a cabo nuevas compras.

¿Los clientes de Bankinter preguntan sobre Luxemburgo para llevar su dinero a este país?

Hace unos años, en 2012 preguntaban mucho más. Ahora ya no se plantean llevar su dinero a este país por temor al riesgo España. Simplemente buscan una diversificación de sus ahorros e inversiones y Luxemburgo es una de las más importantes plazas financieras europeas.

Nuestro compromiso es mantener la plantilla. Estamos en un periodo en el que los empleados necesitan seguridad laboral

¿Pero tampoco ha detectado movimientos del dinero de las sicavs a Luxemburgo ante la subida de impuestos?

No. Se ha hablado tanto de la subida de impuestos de las sicavs, que hace tiempo que los clientes se han preparado para esa contingencia y han buscado otras alternativas.

Hace unas semanas sorprendió con un cambio en la cúpula de EVO Banco. Su director general y colaborador en su creación, Enrique Tellado, salía del grupo y era sustituido por Eduardo Ozaita, director general de banca comercial, ¿qué pasó?

La salida de Enrique Tellado ya estaba acordada desde que se compró EVO. Ha sido una salida amistosa que en el banco no ha sorprendido porque la cultura de Bankinter pasa por reorganizar la cúpula cada cierto tiempo. Siempre es positivo que los directivos puedan afrontar distintos restos y asumir diferentes responsabilidades.

Bankinter es el único banco en el país que no ha cerrado oficinas y sigue aumentando la plantilla en España…

Sí, y nuestra intención es seguir así. Bankinter siempre ha sido un banco muy digital, el 90% de nuestros clientes son digitales. Por eso, el número de oficinas se ha mantenido estable a lo largo de los años. Nuestra compromiso en estos momentos es mantener la plantilla. Estamos en un periodo en el que Los empleados necesitan seguridad laboral.

En estos días se está hablando mucho de las negociaciones entre la banca y el Gobierno para facilitar ayudas, sobre todo directas a las pymes…

Entiendo que Economía esté buscando fórmulas para salvar a las empresas, y lo comparto. Las pymes necesitan acceder rápidamente a esas ayudas directas. El problema es cómo se articulan esas ayudas, y la solución en mi opinión no debe ser que los bancos asuman unas quitas de los préstamos otorgados con el aval del ICO. La banca ha estado a la altura en esta crisis, pero ni puede ni debe soportar en exclusiva todo su impacto. En otros países están dando ayudas directas con cargos a los fondos públicos, y pienso que esta es la solución que habría que darse en España.

Bankinter tiene fama de ser un banco muy agresivo en sus ofertas hipotecarias

Somos un banco muy competitivo, sí, pero todas las operaciones son rentables. Y eso es así tanto en las hipotecas como en el resto de nuestros productos. Es el caso de nuestra cuenta nómina, en la que mantenemos las mismas condiciones desde su lanzamiento en 2012. Su consistencia y su propuesta de valor la ha convertido en una de las principales vías de captación de nuevos clientes. Al cierre de 2020 teníamos en cartera 12.700 millones de euros en este producto, un 22% más que un año antes, y considero que aún hay potencial para seguir creciendo.

¿La banca ha mejorado su reputación con el rol que está desempeñando en la crisis del Covid?

Creo que los bancos hemos realizado un papel muy importante en estas crisis, pero no tengo claro que haya calado en la sociedad.