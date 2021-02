Oportunidades y retos para el crecimiento internacional de las pymes

El 60% de las pequeñas y medianas empresas han perdido el 25% de su actividad internacional por la crisis del COVID-19. Así se extrae de un estudio realizado por Gedeth Network. En líneas generales, todas las empresas han sufrido un impacto negativo en sus negocios y la internacionalización se ha paralizado o ralentizado, en función de cada caso. Pero las pequeñas y medianas empresas han sido las más perjudicadas por su falta de recursos. Es por ello, y con la intención de recuperar esta actividad en el exterior, que las pymes demandan una serie de ayudas para identificar nuevos mercados o para encontrar nuevos clientes en el exterior.

Sin embargo, según asegura Juan Millán, socio director de Gedeth, a pesar de que la pandemia ha afectado a los negocios internacionales de todo el tejido empresarial, son las pymes las que se muestran más optimistas ante las nuevas oportunidades. Siendo precisamente los negocios con menor músculo financiero y falta de recursos, las pymes encuentran en este momento “una oportunidad para ofrecer sus servicios de especialización o para beneficiarse de la búsqueda de nuevos proveedores más cercanos por parte de las grandes multinacionales”.

Buen momento para internacionalizarse y encontrar oportunidades

Millán asegura que siempre es buen momento para internacionalizarse, a pesar de la crisis. “Es un proceso que refuerza las competencias, diversifica riesgos y aumenta oportunidades que, en este contexto, son herramientas clave para sobrevivir”, destaca Millán. Y es que el mundo empresarial ya es global. Si una empresa no tiene presencia internacional, cuenta con una desventaja competitiva en detrimento de sus competidores. “Puedes decidir que no quieres salir de tu mercado, pero eso no va a parar a las miles de empresas de otros países que sí lo están haciendo e intentan acceder al tuyo”, subraya el director de Gedeth. Por tanto, es importante que las pymes se esfuercen por encontrar mercados a los que expandirse.

Sí es cierto que no se debe olvidar que la internacionalización va más allá de enviar mercancía a otro país. Es un proceso estratégico dentro de la empresa que implica prepararla para competir y aprovechar nuevas oportunidades. Por tanto, no estamos ante una operación inmediata, sino que es proceso inmediato requiere de esfuerzo y perseverancia. “Muchas pymes pueden intentar los "atajos" que les ofrezcan, pero la experiencia nos dice que suelen triunfar los que apuestan por ello de manera decidida”, advierte Millán.

Pasos para que una pyme busque su internacionalización actualmente

Desde la experiencia de esta empresa, experta en desarrollo de negocio internacional, las pymes deben responder básicamente a una serie de preguntas: ¿puedo salir?, ¿qué tengo que hacer para prepararme?, ¿dónde me voy?

Para poder determinar el proceso sobre si es posible o no la internacionalización de un negocio, es importante identificar los criterios oportunos con el fin de seleccionar el mercado o mercados que mejor se adapten al sector o tipo de producto o servicio.

Una vez se haya determinado que es posible expandirse y dónde es momento de responder a la cuarta pregunta: ¿Cómo lo hago? En este punto se deberá definir la mejor estrategia de acceso de la empresa en el nuevo mercado. El objetivo siempre ha de ser maximizar resultados y disminuir riesgos siguiendo un proceso lógico. Desde Gedeth recomiendan trabajar con expertos locales en cada mercado que aporten ese know-how y encontrar el socio/cliente del mercado en el que se vaya a expandir.

Actualmente, los sectores relacionados con comida y bebida, así como la tecnología son los que mejores garantías de éxito ofrecen.

Regiones con oportunidades para pymes

Escandinavia, África o Australia se perfilan como mercados de interés para la expansión de las pymes españolas. Ya en la crisis de hace diez años, las empresas españolas fueron ejemplo de liderazgo en la transformación de empresas dependientes de la demanda interna a líderes de exportación.

Un ejemplo claro puede ser el sector de las energías renovables en África. Se precisan empresas españolas que desarrollen proyectos del sector, especialmente en África Subsahariana. Nuestro país puede aprovechar su posición geográfica para realizar estos enlaces. Por su parte, Australia es un país que valora mucho los productos de calidad españoles como el aceite, el queso, las conservas, etc. A pesar de la crisis, son un mercado con unos números envidiables en otros países. Por tanto, puede ser un mercado interesante para empresas del sector alimenticio. Solo es cuestión de detectar esas oportunidades y explotarlas.

Las exportaciones de las pymes aumentarán en 2021

Las pymes se preparan para expandirse a otros mercados en este año. Según el estudio “El futuro de las pequeñas empresas españolas” realizado por Alibaba Group, el 39% de las pequeñas empresas de nuestro país prevé vender sus productos y servicios fuera de nuestras fronteras por primera vez en este 2021. El 57% explica que esta decisión se debe a las oportunidades existentes en mercados específicos. El 36% lo atribuye a la necesidad de encontrar nuevas oportunidades en otros mercados para atenuar los efectos negativos del coronavirus en su negocio.