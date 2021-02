Air France-KLM pierde 7.100 millones de euros y espera un rescate inminente

Los nuevos confinamientos en algunos países europeos han llevado a Air France-KLM a los números rojos, tal y como explica el grupo aéreo que ha presentado unas pérdidas netas de 7.100 millones de euros en 2020 posponiendo su objetivo de rentabilidad a medio plazo.

El año pasado "puso a prueba al Grupo Air France-KLM con la crisis más severa jamás experimentada por la industria del transporte aéreo", asegura Ben Smith, Director General de Air France-KLM.

El empeoramiento de las perspectivas de viaje amenaza con arruinar la temporada de verano de Europa y dejar a las principales compañías aéreas en necesidad de otra ronda de financiación, tal y como advierten los analistas.

Air France-KLM está a punto de obtener un nuevo rescate gubernamental tras haber gastado 2.100 millones de euros (2.500 millones de dólares) en el último trimestre del año pasado, ya que la reaparición de la pandemia del virus Covid-19 retrasó la recuperación del transporte aéreo, según informa Bloomberg.

Los principales accionistas de la compañía, los gobiernos francés y holandés, y la Comisión Europea está en conversaciones sobre un paquete de rescate, según el director financiero Frederic Gagey.

Air France-KLM informó el jueves de que tenía 9.800 millones de euros de liquidez y líneas de crédito a su disposición a finales de 2020, frente a los 12.400 millones de euros de tres meses antes.

"Es una cuestión de días o semanas, no de meses", dijo Gagey en una conferencia telefónica cuando se le preguntó por el calendario del plan de recapitalización. "No estamos en una situación demasiado difícil, todavía tenemos tiempo. No hay urgencia".

La salida de efectivo de la aerolínea pasó de 1.200 millones de euros en los tres meses hasta septiembre después de que los gobiernos impusieran de los gobiernos impusieron cierres en un intento de frenar una nueva oleada de casos de coronavirus.

El negocio de Air France registró una pérdida operativa de 989 millones de euros el pasado trimestre, más de seis veces superior al déficit de 152 millones de euros de KLM. Las diferencias de rendimiento han agudizado en el pasado las tensiones franco-holandesas entre las aerolíneas y sus accionistas gubernamentales.

En cuanto al negocio de carga, los ingresos unitarios se duplicaron con creces en el cuarto trimestre.en el cuarto trimestre.

La pérdida neta trimestral de 1.000 millones de euros fue inferior a la esperada por los analistas de 1.300 millones, según el consenso de analistas. Los ingresos cayeron un 64,3%, hasta los 2.360 millones de euros, debido a un descenso del tráfico del 78%.

El flujo de caja operativo fue negativo en 2.120 millones de euros el pasado trimestre, y la deuda neta aumentó en 4.900 millones a lo largo del año, hasta 11.050 millonesa 31 de diciembre, frente a los 9.800 millones de liquidez.

Air France-KLM redujo su plantilla en un 10%, es decir, 8.700 puestos equivalentes a tiempo completopuestos de trabajo equivalentes a tiempo completo en 2020 y espera eliminar otros 6.000 "en los próximosaños", dijo.

El grupo también señaló un probable nuevo aplazamiento del objetivo de margen operativo del 7-8% que había impulsado.del 7-8% de margen de explotación que había retrasado el pasado mes de julio un año, hasta 2025. El objetivo "se mantiene pero se retrasa", dijo el jueves, sin darno se ha fijado una nueva fecha.