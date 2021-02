La CNMV europea advierte a los pequeños inversores: no hagas caso a los foros, puedes perder tu dinero

El supervisor de los mercados europeos, la ESMA, ha dado la voz de alarma ante el incremento de la volatilidad registrado hace algunas semanas en valores de la Bolsa estadounidense como GameStop o AMC en plena pugna entre los foreros de Reddit y los hedge funds que mantenían elevadas posiciones cortas en estas cotizadas.

La pandemia y el confinamiento ha provocado que, tanto en Estados Unidos como en Europa, se haya incrementado el número de pequeños inversores que operan en Bolsa gracias, fundamentalmente, a brókers low cost o gratuitos como Robinhood. La ESMA da la bienvenida a una mayor participación de los pequeños inversores en la operativa bursátil pero les insta a tener cuidado y no adoptar decisiones de inversión tan solo en base a información de redes sociales o de páginas web no reguladas si no son capaces de verificar la fiabilidad y la calidad de esa información.

Considera que un paso clave para cualquier inversor, tanto institucional como minorista, antes de tomar una decisión de inversión es recopilar información de fuentes fiables, teniendo en cuenta sus objetivos de inversión y su capacidad para absorber potenciales pérdidas.

Recuerda además que los momentos de volatilidad en los precios aumentan el riesgo de pérdida de los inversores. De ahí que advierta de los conocidos como chicharros, valores que tienen una elevada volatilidad y escaso free float. La ESMA reconoce además que la volatilidad se puede agudizar aún más por las posiciones cortas de algunos inversores, lo que puede exponer a los clientes minoristas a grandes pérdidas.

También alerta sobre la inversión apalancada y asegura que aquellos inversores que operan con apalancamiento están expuestos aún a mayores riesgos. La ESMA subraya que la negociación con apalancamiento es compleja y debe realizarse con plena comprensión de los riesgos.

Abuso de mercado

La ESMA entra en su comunicado a valorar qué puede ser abuso de mercado y qué no en la Unión Europea, dado que la regulación no es la misma que en EE UU. Según el supervisor europeo asegura que debatir sobre si comprar o vender acciones de una compañía determinada no es abuso de mercado pero sí puede serlo organizar o ejecutar acciones coordinadas para mover el precio de una acción. En esta línea, la CNMV ya aseguró a finales de enero que un caso como el vivido por GameStop podría ser considerado manipulación del mercado. La regulación española prevé una multa de hasta 30 millones de euros en vía administrativa y una pena de cárcel de seis meses y una sanción del triple del beneficio objetivo en vía penal.

"El mero intento de situar el valor de una acción en niveles artificiales, y por supuesto aún más si tiene éxito, de forma individual o coordinada, sea al alza o a la baja, sería constitutivo de manipulación de mercado", aseguró entonces un portavoz de la CNMV.

El jefe de los supervisores de los mercados europeos recuerda además que debe tenerse un "especial cuidado" a la hora de publicar información en redes sociales sobre un emisor o instrumento financiero, dado que en caso de que sea falsa se puede incurrir también en manipulación de mercado.