Dos posibles coaliciones que podrían formar gobierno en Cataluña y un pacto imposible

Los resultados de las elecciones de Cataluña del 14 de febrero de 2021 han dejado un escenario abierto para la formación de gobierno. El PSC y ERC empatan con 33 diputados, seguidos de Junts que lobra 32 y de Vox que sube hasta los 11 escaños.

En teoría, las fuerzas independentistas sumarían la mayoría absoluta necesaria (68 escaños) para formar gobierno, pero el fuerte crecimiento del PSOE y las tensiones internas entre los de ERC y los de Junts puede dar opción a alguna otra alternativa.

Situación 1: el bloque independentista se pone de acuerdo

La suma de los partidos independentistas supera los 68 escaños, que da la mayoría absoluta, lo que les permitiría mantenerse en el Gobierno... si llegan a un acuerdo. Los 33 escaños de ERC más los 32 de Junts suman 65, pero necesitan a la CUP y sus 9 escaños para superar la barrera de los 68. En total, sumarían 74 escaños. Eso sí, la presidencia pasaría a manos de los republicanos, concretamente a Pere Aragonès.

Aunque en principio este acuerdo es el que tiene mayores opciones de salir adelante, las tensiones entre los principales socios del Govern, y la necesidad de incluir a la CUP, puede dar al traste con la formación de Gobierno independentista. Los anticapitalistas exigen medidas mucho más ambiciosas para continuar el procés independentista.

Otra opción podría ser que ERC y JxCat inlcuyeran a la CUP en el Govern.

Situación 2: un pacto de "izquierdas" entre PSC y ERC, más los Comunes

Catalans per la indepèndencia, una organización promovida por exdirigentes de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), logró la última semana que todos los partidos independentistas, incluidos Esquerra Republicana , Junts per Catalunya, la CUP y el PDeCAT se comprometieran por escrito a no pactar con los socialistas la formación de Govern.

Si bien los independentistas han acordado no negociar con el PSC, los comunes siguen apostando por un "gobierno de izquierdas", la fórmula que a su entender lograría la mayoría más amplia en el Parlament. En este caso, los escaños de PSC (33), más los de ERC (33) necesitarían también los votos a favor de los de Podem (8) para superar los 68 escaños. Sumarían 74 escaños.

Situación 3: pacto "amplio", independentistas y comunes

Sería una coalición amplia a favor de la autodeterminación de Cataluña y la amnistía para los líderes independentistas presos por el procés. Incluiría a ERC (33) y Junts (32), más los comunes (8). En este caso no sería necesario el apoyo de la CUP.

Situación 4: pacto de partidos no independentistas (aunque no sumaría)

El voto conjunto de los partidos no independentistas no sería suficiente, pero además es que parece imposible y que Illa ha dejado claro durante la campaña que, si gana las elecciones, negociaría con todos los partidos excepto con Vox. La ausencia del partido de ultraderecha del tablero deja esta opción fuera de las posibilidades, ya que PSC (33), más los diputados de Podem (8), Ciudadanos (6) y PP (3) se quedan muy por debajo de los 68.

Situación 5: repetición electoral

Si el candidato a la investidura no logra recabar apoyos y ser elegido, se activaría un plazo de dos meses, a contar desde la primera votación fallida, lo que podría llevar a la repetición de las elecciones, que se celebrarían aproximadamente a mediados de julio.