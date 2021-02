Euforia por la deuda a largo plazo: Italia capta 2.000 millones en un bono a 30 años

Las necesidades de financiación continúan siendo acuciantes. En un entorno de tipos bajos los emisores soberanos son conscientes de ello y aprovechan las buenas condiciones de mercado para captar recursos con los que sufragar el gasto de la pandemia. Una estregia que está cobrando importancia en este comienzo de año son las emisiones a largo plazo. En una semana en la que España ha efectuado su segunda emisión sindicada a 50 años, hoy Italia ha salido al mercado con una emisión a 30 años en la que ha captado 2.000 millones con un cupón del 1,8% y una rentabilidad del 1,14%. por debajo del 1,386% que registran estos títulos en el mercado secundario. La demanda ha alcanzado los 2.535 millones.

En parelelo a esta emisión, Italia vendió 3.000 millones en un bono a tres años con una rentabilidad negativa del -0,33%, inferior al -0,23% de la puja anterior y 4.000 millones en una referencia con vencimiento en 2028 al 0,18%, por debajo también del 0,3% previo. La demanda para los títulos a tres años, unos 4.968 millones, fue la mayor desde febrero de 2019.

El buen comportamiento de la deuda en el mercado primario se mantuvo en línea con el registrado en el secundario. Los inversores no han dudado en celebrar el nombramiento de Mario Draghi como primer ministro. El aumento de papel en circulación no está siendo un impedimiento para este jueves la rentabilidad de la deuda italiana a cinco y 10 años marquen mínimos históricos al situarse en los -0,094% y el 0,461%, respectivamente. El exbanquero despierta entusiasmo también en la clase política, pues aunque todavía no ha formado gobierno las informaciones publicadas en los últimas días destacan el consenso entre las diferentes formaciones políticas, unanimidad que no logró su antecesor. Giusseppe Conte presentó su dimisión ante la falta de apoyos para sacar adelante el plan de recuperación.

Después de la hazaña protagonida hoy el mercado especula con la posibilidad de que el país transalpino emita deuda a 100 años. Hasta la fecha la referencia italiana con mayor vencimiento corresponde al bono a 50 años que emitió en 2016. "Es el momento adecuadi oara que los países amplíen la emisión de bonos a largo plazo para financiar los déficits presupuestarios mientras aseguran rendimientos extremadamente bajos", señala a Bloomberg, Althea Spinozzi, estratega de renta fija de Saxo Bank. La rentabilidad esperada para estos títulos rondaría el 2,5%.