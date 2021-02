El ICAM lanza un programa de ‘coaching’ para abogados afectados por la crisis del Covid

El Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) ha puesto en marcha un proyecto de coaching personalizado que contribuya a mejorar la situación anímica y laboral de los abogados que estén atravesando un bache profesional debodo a la crisis del Covid-19.

La iniciativa, enmarcada dentro del programa “Por un buen futuro”, surge por la grave situación de desempleo y vulnerabilidad que están sufriendo muchos profesionales de la abogacía a causa de la pandemia. En concreto, está dirigida a los colegiados inscritos en el Portal de Empleo del ICAM que se encuentren en situación de especial necesidad, bien por llevar mucho tiempo en desempleo, bien por tener dificultades económicas derivadas de las falta de oportunidades profesionales, o bien por encontrarse en una situación de baja estima y motivación.

Los beneficiarios de este servicio recibirán de manera gratuita sesiones one to one con un experto en coaching que trabajará el área motivacional y proporcionará un nuevo enfoque en la búsqueda activa de empleo.

El objetivo es que adquieran las herramientas necesarias para encontrar los puestos de trabajo que más se adapten a cada perfil, identificar prioridades y definir objetivos en el momento en que más se necesita una adaptación al cambio, descubrir y saber vender puntos fuertes. así como identificar los puntos débiles y obstáculos externos e internos que limitan a las personas.

También recibirán formación específica para elaborar un plan de acción personalizado orientado a aplicar las tendencias que se marcan en el uso de herramientas digitales, aprender a generar y mantener una red de contactos que le ayuden en su búsqueda, y trabajar en técnicas para superar la entrevista de trabajo.