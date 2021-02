Iberdrola y CaixaBank aprovechan la mejora del mercado para vender deuda verde

La mejora de las condicione en el mercado deuda a raíz de las noticias positivas respecto a las vacunas, la batería de estímulos monetarios y fiscales unido a unos resultados mejor de lo esperado en EE UU y la mejora de los datos macroeconómicos en Europa se convierten en el catalizador perfecto para que las empresas salgan al mercado y capten recursos a precios atractivos. Hoy las miradas están puestas sobre Iberdrola y CaixaBank. Ambas firmas eligen la etiqueta de deuda verde como gancho para los inversores, un tipo de bonos que en 2020 experimentó un fuerte crecimiento. Su mayor resistencia a las sacudidas del mercado y el auge de los fondos que invierten en base a criterios de sostenibilidad explica este crecimiento.

Dos días de presentar los resultados de 2020 y una vez finalizado el black out, CaixaBank aprovecha para la mejora de las condiciones para vender deuda verde sénior non prefered a ocho años. La operación parte con un precio de 115 puntos sobre mid swap (interés libre de riesgo). Se trata del segundo bono verde no preferente denominado en euros que emite la entidad. La primera emisión de este tipo se realizó en noviembre de 2020 y con ella se logró captar 1.000 millones con vencimiento a seis años. Asimismo, se trata de la cuarta operación enmarcada en el marco de desarrollo sostenible publicado en agosto de 2019. A día de hoy la cartera verde total elegible de la entidad alcanza los 4.200 millones de euros.

Nada más abrir el libro, las órdenes de compra han alcanzado los 2.000 millones. ABN Amro, CaixaBank, Natixis, UBS y Goldman Sachs son las entidades colocadoras encargadas de llevar a buen puerto la operación.

En paralelo a esta colocación, Iberdrola, que presentará sus resultados del 24 de febrero aprovecha las jornadas previas a la entrada en vigor del black out para vender deuda. La fórmula elegida es un bono híbrido verde de doble tramo. Hasta febrero de 2027 los bonos devengarán un cupón anual y cuentan con una rentabilidad del 2%. Si se canjea, el cupón se recalcula con un precio de cinco puntos básicos sobre midswap. La rentabilidad en este caso es del 2,375%.

BBVA, Citi, Bank of America, Credit Suisse, Goldman Sachs, Natixis, NatWest Markets y Santander son los bancos colocadores.

Los títulos de CaixaBank se emiten bajo ley española pero estarán listados en Dublín, mientras que en el caso de la eléctrica cotizarán en la Bolsa de Luxemburgo.