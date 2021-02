Amazon Fresh llega a España y mete más presión a Mercadona, El Corte Inglés, Carrefour y Lidl

Amazon quiere una mayor tajada del negocio de la distribución de alimentos frescos y congelados en España. El gigante del comercio electrónico estrena hoy en el país su servicio de entrega de comestibles Amazon Fresh, donde el consumidor puede adquirir carne, pescado, frutas y verduras y lácteos, entre otros muchos productos. El movimiento se produce en plena pandemia, cuando los hábitos de consumo están cambiando y un gran número de personas ha optado por comprar online este tipo de artículos, una categoría básica en la cesta de la compra que hasta ahora se resistía a tener un papel protagonista en el ecommerce. El miedo al contagio ha acelerado su adopción, y es ya algo que perdurará en el tiempo, según coinciden los analistas.

El lanzamiento de Amazon Fresh, que solo está disponible para clientes Prime de la compañía, al menos por ahora, eleva la presión de la multinacional sobre Mercadona, Carrefour, Lidl, Aldi, Ahorramas o El Corte Inglés, pues aunque en el estreno solo está disponible para Madrid y alrededores (Alcobendas, Tres Cantos, San Sebastián de los Reyes, Coslada…), la ambición de Amazon es extenderlo a más ciudades españolas, según dice a CincoDías Camille Bur, country manager de Amazon Fresh en España.

“En unas semanas estará disponible en Barcelona, y obviamente nos gustaría llevarlo a más clientes, pero no puedo comentar nada sobre planes futuros”, añade la directiva. Amazon Fresh está actualmente operativo en EE UU, Reino Unido, Alemania, Japón e Italia, donde acaba también de estrenarse, además de ahora en España.

Aunque Amazon ya vendía alimentación seca en Amazon.es y productos frescos y congelados a través de Prime Now (una web independiente de la compañía), ahora, explica Bur, “queremos ponerle las cosas más fáciles al consumidor y para ello ofrecemos Amazon Fresh directamente a través de Amazon.es [su gran escaparate online] y de la aplicación de la compañía”. El nuevo servicio arranca con más de 10.000 artículos, entre los que se incluyen huevos, cereales, pastas, zumos y helados. “Hay todo lo necesario para hacer la compra completa de la semana. Y todo con entrega el mismo día en franjas de dos horas (de 8.00 a 24.00) y sin coste adicional en pedidos superiores a 50 euros”, continúa Bur.

Sí habrá que pagar 3,90 euros si la compra es inferior a esa cifra. Y 4,99 euros para quien quiera recibir el pedido en ventanas de una hora (esto solo está disponible en algunos códigos postales). Amazon Fresh, que está operativo los siete días de la semana, solo acepta pedidos a partir de 15 euros.

Amazon Fresh se suma, además, a la tienda de Dia, que también está disponible desde este enero en Amazon.es, y donde hay más de 7.000 artículos de marca Dia, así como productos locales y de grandes marcas. Este servicio se ofrece en Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, Málaga, Alicante y Sevilla pero Bur explica que están trabajando con Dia para llevarlo a otras ciudades más este año y ampliar el surtido de productos.

Camille Bur, country manager de Amazon Fresh en España.

La venta online de alimentos claramente va en aumento y Amazon lo sabe bien. Por ello, está lanzando Amazon Fresh casi en paralelo en España e Italia. En este último país el servicio se estrenó en Milán la semana pasada y en breve se lanzará en Roma. También en Francia, donde ya tenía un acuerdo con Monoprix (Grupo Casino) similar al que alcanzó con Dia en España en 2016 para ofrecer sus productos a través del servicio Prime Now, anunció hace pocos días la disponibilidad de la tienda de Monoprix en Amazon.fr.

Con todos estos movimientos, el gigante estadounidense del ecommerce busca llegar a más clientes potenciales en un sector que ha ido en aumento desde el confinamiento. Aunque Bur señala que la llegada de Amazon Fresh a España "lleva mucho tiempo preparándose y es independiente a la pandemia", reconoce que es un servicio “muy conveniente en el contexto actual”. Para su lanzamiento, Amazon dice contar con una extensa red de proveedores nacionales, tanto grandes marcas como pymes, "y recibiremos productos a diario de Mercamadrid y Mercabarna".

Amazon cuenta con tres almacenes urbanos (dos en Madrid y otro en Barcelona) desde los que gestionará los pedidos de Amazon Fresh. “Trabajamos con protocolos muy estrictos para manejar los productos frescos, refrigerados y congelados y hacemos las entregas con bolsas isotérmicas”, dice Bur, que no ofrece datos sobre qué cuota de mercado aspiran a tener en distribución de alimentación en España ni la inversión realizada por la compañía para lanzar este nuevo servicio, especialmente en logística. Un elemento clave para poder ofrecer productos perecederos.

En la actualidad, y según los expertos, la barrera logística es un factor que imposibilita cualquier estrategia B2C internacional para una amplia mayoría de productos agroalimentarios, ante la falta de soluciones adaptadas a la problemática del sector (productos perecederos, respeto de la cadena de frío).

La directora de Amazon Fresh en España prefiere no responder cuándo se le pregunta sobre el papel que Amazon podría jugar a la hora de impulsar las exportaciones de productos agroalimentarios, un sector donde España es fuerte. “Siempre trabajamos para dar acceso a más mercado y dar más oportunidad a los productores españoles”, señala. Los analistas ven en el sector de la alimentación una apuesta estratégica para Amazon (basta recordar la compra que hizo de los supermercados Whole Foods por 13.700 millones de dólares en 2017 en EE UU) y creen que los movimientos de la compañía dejan entrever que su ambición podría pasar por crear una infraestructura logística de productos perecederos a nivel global (hoy la oferta es escasa y muy cara) y convertirse en socio de empresas, cooperativas y cualquier productor de productos agroalimentarios.

De momento, la compañía reconoce que la venta online de alimentos es uno de los negocios de más rápido crecimiento en Amazon y que la búsqueda de este tipo de producto aumentó con el Covid-19, con lo que esperan que este servicio sea muy bien recibido por sus clientes Prime. Los analistas también coinciden en que la empresa de Jeff Bezos espera ser un actor importante en la venta minorista online de alimentos, “porque si no, no entrarían aquí”. Pero también apuntan que Amazon aún no es una referencia en este sector y deberán invertir tiempo y dinero para lograrlo. Pero el momento parece propicio, pues la pandemia hundió en España el comercio electrónico en turismo, pero lo disparó en supermercados, según los datos de la CNMC. En el segundo trimestre de 2020, los hipermercados, supermercados y tiendas de alimentación se colaron entre los diez sectores con mayores ingresos por comercio electrónico con un 4,1%.