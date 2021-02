Ayuso impondrá la mascarilla en el interior de bares y restaurantes

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha trasladado este lunes a los hosteleros que estudiará la posibilidad de "agilizar" en la vacunación a sectores "altamente expuestos" como camareros, profesores, taxistas o dependientes una vez comience la inmunización masiva a la población. "Hemos analizado la posibilidad de, con la vacunación masiva, agilizarla en sectores altamente expuestos: profesores, taxistas, cajeros de supermercados, camareros.. Pero lo primero es tener vacunas y para los más vulnerables", ha escrito Ayuso en su cuenta de Twitter.

No obstante, por el momento la decisión sobre los grupos prioritarios en la vacunación no depende de la Comunidad. sino del Ministerio de Sanidad. Cuando acaben los grupos 2, 3 y 4 (personal sanitario de primera línea y otro personal sanitario y sociosanitario y grandes dependientes), empezará el resto, que aún no están definidos. De lo específica que sea su clasificación dependerá el margen de maniobra que tengan las Comunidades para decidir quién se vacuna, o no, en cada grupo.



Ayuso se ha reunido por videoconferencia con representantes del sector de la hostelería, a quienes ha dicho que se impondrá este viernes el uso obligatorio de mascarillas en el interior de bares y restaurantes salvo para comer y beber, algo que hasta ahora era una recomendación, y se ampliará de 4 a 6 el número de comensales en las terrazas.

Una vez se concluya la primera fase de la vacunación a mayores en residencias, profesionales de los centros sociosanitarios y la población de riesgo, Ayuso estudiará la posibilidad de priorizar la vacunación de estos sectores.

Fuentes del Gobierno regional han precisado que la Comunidad de Madrid depende del plan de vacunación estatal, por lo que están supeditados a las directrices marcadas por el Ministerio de Sanidad y se estudiará esa posibilidad "una vez se haya vacunado a la población de riesgo".