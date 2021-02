Una ventana a la cultura de la sostenibilidad en la empresa

En la forma en que las empresas se gestionan y toman sus decisiones estratégicas tienen cada vez más peso los factores ASG (ambientales, sociales y de gobierno corporativo, o ESG por sus siglas en inglés). Del mismo modo que cada vez más inversores buscan integrar estos principios en sus estrategias de inversión. Así, el mercado de las inversiones con criterios ASG está creciendo y las empresas que los sigan podrán atraer más inversión. A su vez, los marcos regulatorios empiezan a establecer obligaciones de información no financiera cada vez más detallada.

Todos estos cambios requieren de un aprendizaje permanente con procesos que adapten los valores y competencias de personas y empresas a las demandas actuales y futuras de la sociedad. Con esa misión se ha presentado en España la International Association for Sustainable Economy (IASE), que es la primera institución certificadora internacional 100% ASG, online, multiplataforma y multiidioma.

“IASE es técnicamente una certificadora funcional, que lo que hace es certificar conocimientos y competencias. Desde IASE creemos que la persona es el centro, es el agente que va a llevar el cambio del ASG en la empresa, pero también en casa, como consumidores, etc.”, explica Karim Zouhdi, secretario ejecutivo del consejo de IASE. Estas certificaciones profesionales otorgan los conocimientos y las competencias necesarias en materia de medioambiente, sostenibilidad, inclusión social, igualdad de género y gobernanza en todos los ámbitos de la sociedad (Gobiernos, empresas, entidades financieras, Administraciones públicas, ONG) y permiten mejorar las oportunidades laborales, otorgando una ventaja competitiva y diferencial.

IASE cuenta con Exponential Education como ‘partner’ académico

IASE tiene actualmente presencia en 36 países y cuenta con la colaboración de la institución educativa Exponential Education como partner académico global. Las certificaciones IASE son de dos tipos: ISF (International Sustainable Finance), específicamente dirigida al sector financiero, e ISB (International Sustainable Business), dirigida al sector empresarial. Y cada una de estas tiene tres niveles de conocimiento. Por ahora la formación solo se realiza en español e inglés y se irá ampliando en breve a otros idiomas.

Democratizar la formación

“El nivel 1 de certificación es para todo el mundo, para un estudiante, para un trabajador del campo en Chiapas o donde quieras”, apunta Zouhdi. “Como Exponential Education, hemos diseñado un programa online, en este primer nivel, dirigido a la base de la pirámide; puede ser tanto un particular como una organización, y entonces planteamos una certificación para todos los empleados, independientemente del departamento en el que trabajen”, añade Pablo Cousteau, partner de Exponential Education. Los primeros exámenes para la obtención de estas certificaciones de nivel 1 se celebrarán los días 2, 3 y 4 de marzo. Los siguientes se irán haciendo cada dos meses. “Lo que queremos es democratizar la formación en ASG, empezando por un nivel básico que sea accesible a todo el mundo”, destaca Cousteau.

“Para el nivel 2 estamos trabajando ya y va a ser un curso equivalente a unas 150-170 horas. Con un nivel taxonómico 6, casi a un máster. Va a ir dirigido en el ISF a todos los profesionales de actividades sostenibles responsables de área del sector financiero. Y el ISB, a los trabajadores que tengan que hacer informes internos de cuestiones ASG”, expone Zouhdi. El nivel 2 está previsto que empiece en agosto, con exámenes en diciembre.

Hay dos tipos de certificaciones, para el sector financiero (ISF) y el empresarial (ISB)

“En el nivel 3 estamos hablando ya de un acumulado de 300 horas, nivel 7, máster. En el ISF va a ir dirigido a los que pasan los informes de sostenibilidad o riesgos no financieros a los segundos mandos o primer mando del banco. Y al ISB tenemos la aspiración de certificar a los auditores. Está previsto para mediados de 2022”, continúa el secretario ejecutivo de IASE.

“El objetivo del programa –transversal, absolutamente global, internacional, con alumnos de muchos países– es el examen, es lo lógico. Uno hace el curso para formarse, pero luego el objetivo es tener la certificación, aprobarla y tener un cierto estatus profesional y que para un tercero sea una prueba de la formación que has recibido”, señala Cousteau.

El partner de Exponential Education hace hincapié en que el curso quiere abarcar el ASG con un matiz internacional, dando a conocer casos y buenas prácticas de todo el mundo, por lo que se ha creado una especie de hub de conocimiento para incorporar al programa a más de 40 profesores y expertos de muy diversos países para contar experiencias locales en el ámbito de la ASG.

“Hace falta extender esta cultura. Porque el inversor ya está aplicando cambios en la gobernanza de las empresas cotizadas y los consumidores ya lo están admitiendo. La empresa que no mire hacia ahí no va ser, no va a sobrevivir. A nivel regulatorio, a nivel de costes, a nivel de competencia, esto es imparable. Por eso el ASG es transversal”, reflexiona Zouhdi.