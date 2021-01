Giro radical del sentimiento del mercado: los expertos auguran más caídas en el corto plazo

2021 empezó con buen pie para los mercados y con la sensación de que lo peor de la pandemia tenía que haber pasado, puesta en marcha ya la campaña de vacunación. El hecho meramente simbólico de dejar atrás el año 2020, el del estallido de la pandemia y los confinamientos y restricciones, parecía abrir paso a un año que tenía que ser mejor sí o sí. Pero enero ha venido cargado de acontecimientos y la tercera ola del Covid-19, las nuevas limitaciones y su impacto en la economía y, sobre todo, el retraso de las vacunas, han dado un giro radical al sentimiento de los inversores. Las caídas se han abierto paso y los analistas avisan de más descensos al menos en el corto plazo. Todo, en medio de una gran volatilidad en las últimas horas.

El complejo escenario epidemiológico -con los contagios y las restricciones al alza- y macroeconómico a corto plazo pesan en el ánimo de los inversores. Desde Link Securities subrayan el efecto negativo que está teniendo el "deficiente proceso de vacunación" contra el Covid-19 en la mayoría de los países europeos. “Lo más dramático, y es lo que empiezan a temerse los inversores, es que al ritmo actual de inmunización de la población ya no es que sea prácticamente imposible alcanzar el objetivo de la Comisión Europea (CE) de tener al 70% de la población de la Unión Europea (UE) vacunada para el verano, es que se tardarían varios años en lograr la inmunidad de rebaño”, señala la firma. Y apunta que “así, en el corto plazo, y mientras no sea evidente una mejora en las expectativas de inmunización de la población, los activos de riesgo, concretamente la renta variable, van a estar bajo presión, siendo factible que los principales índices bursátiles europeos y estadounidenses corrijan parte de lo avanzado en los últimos meses”.

La propia Reserva Federal (Fed) destacó ayer que la evolución de la economía depende de la evolución de la pandemia y las vacunaciones. “Powell mencionó que el impacto de la pandemia en la actividad económica ya no se juzga a medio plazo”, apunta Christian Scherrmann, de la gestora DWS. Las palabras de Jerome Powell castigaron ayer a Wall Street, que registró el mayor descenso desde el pasado octubre. Por su parte, el Banco Central Europeo (BCE) asevera que todas las herramientas están disponibles en caso de ser necesarias, incluidos más recortes de tipos de interés donde quizás no se haya visto todavía el suelo. “Creemos que mantener el grifo de la liquidez abierto debería ayudar a respaldar las valoraciones de las acciones”, indica Brad Neuman, CFA y director de estrategia de mercado de Alger. "La retirada de estímulos no está sobre la mesa", comenta James McCann, economista global senior de Aberdeen Standard Investments.

En Renta 4 ponen de relieve, además de las incertidumbres sobre las vacunas, la revisión a la baja de las previsiones de crecimiento, las dudas sobre una aprobación rápida del paquete de estímulo fiscal de Biden y la decepción en algunos resultados empresariales.

Ante esta situación, los operadores presionan a la baja. El Ibex 35 pierde cerca del 4% en lo que va de año y corrige un 7,6% desde los máximos del ejercicio, en los 8.407,7 puntos. El selectivo se sitúa ahora por debajo de los 7.800 puntos, niveles de mediados del pasado noviembre.

Desde el punto de vista técnico, el analista de IG, Diego Morín, señala que el Ibex ha roto mínimos del año hasta tocar los 7750 puntos y podría seguir a la baja. “Estamos viendo aperturas bastante complicadas, donde el nerviosismo de los inversores se palpa en el mercado, por lo que podríamos ver caídas hasta los 7650 puntos. Por el contrario, si el Ibex consigue superar la directriz bajista de corto plazo y cierra por encima de los 7850 puntos, podría extenderse hasta la siguiente resistencia de los 7950 puntos, nivel que antes actuaba como soporte y que podría generar un posible impulso a la zona de los 8050 puntos”, estima.

En este escenario, la volatilidad ha repuntado (el índice VIX ha subido más del 50%). Los fondos de cobertura están reduciendo drásticamente su exposición a acciones al ritmo más rápido en más de seis años, en medio de una ola de volatilidad ligada a algunas de sus apuestas más destacadas, indica Sergio Ávila, también de IG.

En su informe de perspectivas de febrero, Natixis recalca que "el primer trimestre podría ser difícil para Europa en particular", aunque "se espera que las ganancias repunten a lo largo de 2021". Y agrega: "seguimos esperando que la renta variable avance y creemos que la rotación hacia los cíclicos volverá a ganar fuerza en las próximas semanas". Por su parte, el equipo de Portocolom AV comenta que "durante los últimos días se ha intensificado el debate sobre la existencia o no de una burbuja en la renta variable, y lo cierto es que nadie puede negar que las valoraciones se encuentran en niveles extremos desde un punto de vista histórico". No obstante, por el momento, opina que la renta variable "viene de momento con viento de cola" y mantiene su posicionamiento neutral.