Los asesores fiscales siguen sin poder denunciar operaciones opacas por la falta del reglamento de Hacienda

Los asesores tributarios tienen desde este año la obligación de denunciar las prácticas de aquellos clientes que puedan estar dirigidas a eludir el pago de impuestos después de que el Gobierno aprobara el pasado ejercicio la trasposición a la legislación española de la Directiva europea sobre Intermediarios Fiscales, conocida como DAC 6, que limita su secreto profesional. La norma, que debió trasponerse antes de finales de 2019, les da hasta finales de febrero para informar de todas las operaciones sospechosas registradas desde mediados de 2018. La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) denunció ayer, sin embargo, que les será imposible cumplir con su obligación porque a un mes de que venza el plazo el Ministerio de Hacienda aún no ha aprobado el reglamento para hacerlo.

“Llegamos tarde como país, a pesar de que la Comisión Europea había retrasado los plazos seis meses. El 28 de febrero es el último día para comunicar las operaciones históricas desde junio de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2020”, expuso ayer en rueda de prensa Eduardo Gracia Espinar, vicesecretario de Aedaf, aclarando que, aunque es obligatorio hacerlo desde este 1 de enero, “como no hay reglamento, ni orden, no se pueden presentar”. Más allá, expone, el Gobierno no ha contestado aún a las aclaraciones solicitadas por los asesores sobre qué operaciones hay que reportar.

“En Hacienda dan por hecho que vamos a llegar tarde y que habrá que establecer nuevos plazos ad hoc para poder cumplir”, asevera Gracia, que asume que esto supondrá “un tirón de orejas de la Comisión a España, con procedimientos de infracción” por el incumplimiento de plazos. Mientras tanto, países como Alemania, Austria y Finlandia ya tienen el sistema en marcha desde julio pasado.

Desde el Ministerio de Hacienda admiten que el reglamento está pendiente de aprobación pero sostienen que las obligaciones contenidas en la DAC 6 se cumplirán sin problema.

La presidenta de Aedaf, Stella Raventós Calvo, criticó la “improvisación” de un Ejecutivo que no solo se ha retrasado con este reglamento sino también con los que rigen la liquidación de las nuevas tasas Google y Tobin, obligando a retrasar su abono. En concreto, el nuevo impuesto sobre las transacciones financieras, de liquidación mensual, se pagará por primera vez en abril, en lugar de en febrero, mientras que tributo digital se cobrará en julio, y no al cierre del primer trimestre.

Desde Aedaf también critican la falta de medios de la Agencia Tributaria en sus nuevas inspecciones telemáticas que, aseveran, se dan más “por teléfono y email” que por las anunciadas videollamadas, lo que complica la comunicación con el contribuyente.