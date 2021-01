Los trabajadores de Google forman una alianza sindical global

Los empleados de Google de todo el mundo han creado una alianza sindical, semanas después de que más de 200 trabajadores del buscador y otras unidades de Alphabet formaran un sindicato para las oficinas de EE UU y Canadá.

Alpha Global se formó en coordinación con UNI Global Union, una federación sindical que representa a unos 20 millones de trabajadores en todo el mundo y que está activo en diez países, entre ellos EE UU, Alemania, Suiza, Suecia y el Reino Unido, según ha aclarado esta organización. Christy Hoffman, de UNI, defiende el movimiento dado por los empleados de la multinacional estadounidense argumentando que "los problemas en Alphabet, y creados por Alphabet, no están limitados a un país y debe dirigirse a nivel mundial", según informa Reuters.

No está claro cuántos trabajadores del gigante de internet se han unido a Alpha Global, pero The Verge, la primera publicación que ha informado sobre la nueva alianza sindical, ya señalado que esta no tendrá mucho poder de negociación legal con Google, lo que deja entrever que deben ser una pequeña fracción de la fuerza laboral.

Según informa Business insider, en los EE UU Alphabet Workers Union es un sindicato minoritario, que no está reconocido por la junta nacional de relaciones laborales del país. Tiene mas de 600 miembros, de los 130.000 empleados temporales y con contrato de Google.