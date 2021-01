Las farmacias y las clínicas dentales de Madrid podrán hacer test de antígenos a partir del 1 de febrero

Las farmacias y las clínicas dentales de la Comunidad de Madrid podrán hacer test de antígenos a partir del 1 de febrero, mientras que la tarjeta sanitaria de Madrid incorporará los datos sobre la vacunación contra el Covid y los resultados de estas pruebas, según ha asegurado esta mañana la presidenta regional madrileña, Isabel Díaz Ayuso, durante el pleno de la Asamblea de Madrid. "La semana del 1 de febrero conseguiremos que lleguen los test a las farmacias, y la semana que viene los ciudadanos, a través de su tarjeta sanitaria, van a tener los datos de vacunación y las pruebas de test".

Madrid había solicitado a Sanidad en varias ocasiones hacer este tipo de test en farmacias. El ministerio que dirige Salvador Illa dio el visto bueno definitivo el 31 de diciembre al decir que era competencia de las comunidades y que sólo deberían hacerse en casos de cribados selectivos y nunca a demanda de los ciudadanos.

"Además de los próximos test en farmacias, estamos haciendo macrotest en las universidades, y vamos a estudiar nuevos aforos en la hostelería, ver qué ocurre en las terrazas y conjugar los aforos dentro y fuera", ha añadido Ayuso.

La presidenta madrileña también ha asegurado: "Hemos detectado que, hasta el 27 de diciembre, el 29% de los contagios se producían en domicilios, hasta el 3 de enero, eran el 33% pero ya en la semana del 10 de enero, era el 57%". "No solo se puede poner el acento en algunos sectores: no en la hostelería, no en la restauración y no en los comercios".