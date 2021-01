"WhatsApp ha provocado la mayor migración de la historia", según Telegram

Sería redundante volver a repetir cuál ha sido la razón de que millones de usuarios de WhatsApp se hayan decidido a marcharse de la aplicación propiedad de Facebook y recalar en otras alternativas como Signal o Telegram, pero es evidente que ese intento de cambiar las condiciones de uso mencionando a "terceras empresas" que trabajen con los "servicios" de la red social no ha gustado nada.

De ahí que en los últimos días, y prácticamente llevamos así dos semanas, hayamos visto cómo los chats de Signal y Telegram se llenaban de alertas sobre la llegada de nuevos contactos que tenemos en nuestra agenda. Un éxodo que está por ver que termine de cuajar, sobre todo si tenemos en cuenta ese "efecto red" de WhatsApp, que hace prácticamente imposible abandonarla sin quedar incomunicado.

El fundador de Telegram habla

La red social creada por Pável Dúrov ha sido una de esas beneficiadas de esa huída al superar los 500 millones de usuarios la pasada semana, multiplicando el ritmo de altas a razón de 8 millones de nuevos usuarios al día. 24 millones en 72 horas, que dejan atrás WhatsApp ante el temor a un desembarco de Facebook que, aunque tildan de infundado desde la plataforma, lo cierto es que los antecedentes de los de Mark Zuckerberg no ayudan a tranquilizarnos.

Pável Dúrov, fundador de Telegram. El País.

Eso ha llevado a que algunas instituciones y organizaciones oficiales estén haciendo proselitismo de Telegram, como es el caso de los Presidentes de Brasil o Turquía, que ya lo utilizan, además de algunos líderes de Francia, Israel, Taiwán, México o Ucrania. Como era de esperar, desde la aplicación de mensajería se han sentido "honrados" y su fundador, Pável Dúrov, no ha titubeado al afirmar que "es posible que estemos presenciando la mayor migración digital en la historia de la Humanidad".

“Nos sentimos honrados de que los líderes políticos, así como numerosas organizaciones públicas, confíen en Telegram para combatir la información errónea y concienciar sobre temas importantes en sus sociedades". Según la app de mensajería, "a diferencia de otras redes, Telegram no utiliza algoritmos no transparentes para decidir si un suscriptor verá el contenido al que se suscribió o no. Como resultado, los canales de Telegram son la única forma directa para que los líderes de opinión se conecten de manera confiable con sus audiencias".

No hay duda de que el movimiento que se está produciendo alrededor de estas aplicaciones apunta a que WhatsApp debe estar notando el impacto porque, hace unos días, anunció el retraso de tres meses en la entrada en vigor de esas nuevas condiciones de uso que, recordemos, si no las aceptamos, no nos permitirá acceder a nuestros grupos y chats.