¿Google Maps no se cierra en tu móvil Android? Pronto llegará la solución

Google Maps es una de esas aplicaciones que prácticamente todos usamos a diario. Da igual si nos vamos a algún sitio como si queremos información de una empresa o ver rápidamente dónde está una calle. El caso es que siempre la tenemos en mente y lista para ejecutarla en nuestro smartphone con Android.

El problema llega cuando la utilizamos para ir con el coche y, una vez concluido el trayecto, cerramos la app y nos ponemos a hacer cualquier cosa. Al cabo de un rato, cuando miramos en las notificaciones del smartphone, nos damos cuenta de que Google Maps no se ha cerrado del todo y sigue de manera infinita mostrando indicaciones y mensajes cuando no debería estar siquiera ahí.

Google por fin lo reconoce

Eso es precisamente lo que les ocurre a los usuarios que vienen reportando este problema desde hace ya algunos meses. Prácticamente desde septeimbre de 2020 cuando el primero dio la voz de alarma con un mensaje en la web de soporte de Google, en la que mostraba una captura de pantalla con ese problema de que la aplicación no parece cerrarse nunca y se visualiza de forma perenne en el centro de notificaciones consumiendo recursos del sistema.

Notificación que se elimina tras el cierre de Google Maps. Nick 3774 / Google Support

Hasta ahora, la única solución que tenían los usuarios para eliminar esa notificación era cerrar el proceso de ejecución en Google Maps completamente y, a continuación, reiniciar el teléfono, algo que no es precisamente muy cómodo si recurrimos con bastante asiduidad a ella para ir y venir a todas partes. Pero de momento, hasta que los norteamericanos no pongan una solución, es el único remedio efectivo que nos queda.

Como os decimos, en los foros de soporte han aparecido muchos casos de usuarios que padecen este mismo error en sus terminales por lo que no parece que se trate de un pequeño porcentaje. Básicamente porque estamos hablando de un problema que solo los usuarios más experimentados son capaces de detectar. No en vano, una notificación de ese tipo podría pasar desapercibida y no darle apenas importancia a la mayoría de usuarios que no reparan en detalles como el consumo de energía o los recursos que una app consume en segundo plano.

Precisamente, Google, por fin, ha reconocido en las últimas horas que es consciente del problema y que ya están trabajando en encontrar una solución, aunque de momento no hay una fecha estimada (ETA) para que se publique una actualización. Este error, además, no parece exclusivo de ninguna marca o modelo y se han producido casos tanto en los propios Pixel de Google, como en otros terminales de Xiaomi, Oppo o Samsung. Así que toca esperar.