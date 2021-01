Díaz garantiza que mantendrá los ERTE para los mismos sectores y seguirá la prohibición de despedir

El Ministerio de Trabajo y los agentes sociales están en tiempo de descuento para llegar a un acuerdo para extender los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) hasta el 31 de mayo antes del viernes. Pero haya o no acuerdo, la ministra del ramo, Yolanda Díaz, ha asegurado que la intención del Gobierno es mantener estas condiciones especiales de los ERTE "a los mismos sectores que los tienen en la actualidad". Este mantenimiento se produciría después de que el Ejecutivo incluyera en diciembre también a la hostelería y el comercio entre los sectores más castigados y, por tanto, con más exoneraciones para las empresas.

Díaz, en una entrevista en TVE, ha avanzado también que en la próxima prórroga los trabajadores seguirán cobrando el 70% de su base reguladora y continuarán también las mismas condiciones para los fijos discontinuos. Asimismo, ha asegurado que las empresas tendrán que seguir respetando el compromiso de mantenimiento del empleo que les impide despedir so pena de devolver las exoneraciones de cotizaciones que han disfrutado.

Si bien, la ministra no precisó que esa devolución de las exoneraciones de cuotas seguirá siendo por el total de la plantilla afectada por ERTE y no solo por los trabajadores que se despidan, tal y como piden los empresarios, por lo que podría haber dejado la puerta abierta a flexibilizar este punto, que es uno de los principales que está impidiendo el acuerdo con la patronal.

En cualquier caso, la titular de Trabajo garantizó la extensión de los ERTE y recalcó que el Gobierno seguirá apostando por esta herramienta de suspensión del empleo que, según ella, ha propiciado que España haya sido de los países que más rápido han permitido la incorporación de los trabajadores afectados a su actividad. De hecho, aportó datos que indican que la economía española es la que menos trabajadores tiene aún en ERTE (el 4,5% de los asalariados) frente al 5,2% de Alemania o los Países Bajos; o porcentajes muy superiores como los casos de Irlanda (17%), Italia (13,4%) o Francia (12,2%).

Podemos no apoyará un recorte de pensiones

Por otra parte, Díaz fue preguntada por la reforma del sistema de pensiones que está diseñando el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, y su respuesta fue clara: "Si se mantiene el recorte del calibre que se está planteando --en referencia a la ampliación de 25 a 35 años del periodo de cómputo para calcular la pensión-- Unidas Podemos no va a acompañar esta medida".

Esta ampliación del número de años que se tienen en cuenta para determinar la cuantía de la pensión de jubilación supondría un recorte para la mayoría de los trabajadores, ya que habitualmente, las carreras laborales tienen salarios más bajos al principio y esta ampliación incluiría dichos años para hacer el cálculo. Además, dicha medida no fue incluida en el acuerdo del Pacto de Toledo, pero a pesar de ello, Escrivá barajaría recogerla en la propuesta de reforma que presentará a Bruselas en el marco de reformas estructurales que reclama la Comisión Europea en el reparto de los fondos.

Si bien, Díaz insistió en que "no hay condicionalidad" por parte de Bruselas a la hora de realizar ese reparto, ya que, según dijo, "Europa no le puede decir a España lo que tiene que hacer" y "solo hace recomendaciones". Igual que en el terreno laboral, respecto al que Díaz dijo que "las recomendaciones a España no se han corregido en años y después de 52 reformas laborales y yo quiero cambiar eso".

En este punto, citó que las reformas que prepara su departamento para presentar a Bruselas incluyen la mejora de las políticas activas; la dualidad entre trabajadores temporales y fijos; el elevado desempleo juvenil o la digitalización de la economía.