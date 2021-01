Marcos Bueso: “La congelación de óvulos es la técnica más disruptiva y un área en alza”

Ha habido polémica por los embarazos múltiples que producen estas técnicas, el nacimiento de hijos con tres padres genéticos o los vientres de alquiler, ¿qué protocolos éticos establecen?

Hay diferencias de regulación en los distintos países europeos. Si en algo coinciden todos es en que no se permite la gestación subrogada y no lo hacemos en ninguna de nuestras clínicas. Pero, tratamientos con donantes, que en algunos países están restringidos, sí lo hacemos en la mayor parte de nuestras clínicas. El hijo es uno, lo que pasa es que el receptor puede recibir gametos de varios donantes. Al final, la gestación la realiza la futura mamá. Se aportan los gametos, el óvulo y, en caso de que hagan falta, los espermatozoides. Esto se cultiva en un laboratorio, se preparan los embriones, y en seguida, en cuestión de muy pocos días, entre 3 y 5 después de la fecundación, se transfiere a la futura mamá. El material genético lo aporta la mamá, que es la que hace la gestación. España es un país muy abierto para este tipo de tratamientos; las parejas homosexuales, lesbianas pueden acudir a una clínica para un tratamiento de reproducción asistida, en otros países no se puede. O una madre soltera, hay países donde no está permitido, y en España sí. En cuanto a los embarazos múltiples, esto se ha corregido muchísimo por la mejora de las técnicas y de la genética, que han permitido hacer una selección óptima de los óvulos y los embriones.

¿Qué porcentaje de parejas homosexuales, lesbianas y de madres solteras recurren a estas técnicas?

Es bajo. Es más alto en el paciente internacional, pero en el local, la gran mayoría son parejas que tienen problemas de fertilidad y donde el factor principal es la edad avanzada y las complicaciones.

¿Cómo funciona la donación de óvulos y cómo se gestiona?

Es un proceso muy exhaustivo, se les hacen muchas pruebas a los posibles donantes y hay mucho rechazo por parte de las clínicas. Somos muy exquisitos a la hora de establecer los parámetros necesarios para asegurar que los óvulos que se donan son de la máxima calidad. Los criterios son muy estrictos.

¿De cuánto es la tasa de rechazo por parte de las clínicas?

Superiores al 50% entre las personas que quieren donar y no pueden.

¿Cuáles son los criterios qué se toman en cuenta?

Por un lado, a los donantes se les hacen test, analíticas, para saber que están libre de enfermedades o de sustancias tóxicas que puedan perjudicar la calidad de los gametos, óvulos o espermatozoides; hay un cribado muy fuerte de los donantes. También, pruebas genéticas para descartar posibles mutaciones que puedan ser incompatibles con los futuros receptores. Por el otro lado, se tienen en cuenta los fenotipos porque tienen que ser similares a los de la futura receptora. Y la edad.