Esta aplicación te informará si un lugar cumple correctamente la normativa Covid

Yelp está agregando una nueva función en su app, que permite a los clientes proporcionar comentarios sobre si una empresa está aplicando correctamente las pautas de seguridad interpuestas por el país en referencia al COVID-19. Inicialmente, los usuarios podrán informar si el personal de una empresa lleva mascarillas y si se están aplicando las pautas adecuadas de distanciamiento social. El objetivo es "infundir confianza en los consumidores para seguir apoyando a las empresas locales", dice Yelp.

Yelp: la app que te dice si un lugar cumple las normar Covid

Si te metes en la aplicación y consultas por ejemplo un restaurante, Yelp muestra a los usuarios un mensaje de "actualizar la comunidad" con la pregunta: "¿Está el personal usando mascarillas?", lo que le permite seleccionar "Sí", "No", "A veces" y "No está seguro". Si estás pensando en ir allí, la sección "Actualizaciones COVID-19", te muestra que si "se cumple el distanciamiento social" o si "el personal usa mascarillas".

Sin embargo, si una mayoría informa de que las medidas no se aplican, las actualizaciones son más equívocas. En esos casos, se muestra un signo de interrogación naranja con el texto, "El distanciamiento social podría no aplicarse según la mayoría de los usuarios" o "El personal podría no usar máscaras según la mayoría de los usuarios."

Yelp App

Yelp ha informado que sólo mostraría el icono de advertencia de incumplimiento de usa de mascarilla y la información de distanciamiento social si recibe un consenso de varios usuarios confirmados dentro de los 28 días anteriores. Con la advertencia naranja ambigua, sin embargo, podría no ser no tan claro para algunas personas. Aun así, Yelp se ha comprometido a que se verifique correctamente para no perjudicar por error a un comercio, "no es común que las empresas reciban un signo de interrogación naranja" para distanciamientos sociales y mascarillas ". La compañía también señaló que ha eliminado 4.000 comentarios que violaron sus directrices de contenido de revisión COVID-19.

También cuentan con informaciones más precisas para lo más precavidos

También informa a los usuarios de si una empresa ofrece asientos al aire libre, si se realiza desinfección entre la salida y llegada de nuevos clientes, si se admite el pago sin contacto y más. Las nuevas características ya están en activas en la app, para más, echa un vistazo al blog oficial de Yelp.