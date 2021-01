Europa da el aval a extraer una sexta dosis de los viales de la vacuna de Pfizer

La Agencia Europa del Medicamento (EMA) da el visto bueno a los sistemas sanitarios de los países de la UE a que obtengan una sexta dosis de los viales de la vacuna de Pfizer/BioNTech frente al coronavirus, aunque inicialmente cada frasco estaba pensado para cinco dosis.

El comité de medicamentos humanos (CHMP) de la EMA ha recomendado actualizar la información de esa vacuna, llamada Comirnaty, para aclarar que cada vial contiene cantidad suficiente para seis dosis.

De esta forma, los sistemas sanitarios podrían obtener un 20% más de inyecciones del pedido que la Comisión Europea realizó de 300 millones de dosis, suficientes para inmunizar a 150 millones de personas.

En los últimos días, diversos países comunicaron que de los viales se podría extraer una sexta dosis con el excedente del envase, pero hasta ahora no era una práctica recomendada por la UE. En un principio, se comunicó que la empresa enviaba las cajas con bandejas con varios frascos con cinco dosis cada uno.

La de Pfizer/BioNTech, con una eficacia del 95%, es la única vacuna que se administra actualmente en Europa, desde el 27 de diciembre. La alternativa de Moderna también ha sido aprobada esta semana y es previsible que llegue a los países en los próximos días.

Precisamente este viernes, la Comisión Europea avanzó que ha cerrado un acuerdo con Pfizer/BioNTech para adquirir otros 300 millones de dosis.

El organismo comunitario explica que para extraer seis dosis de un solo vial, se deben utilizar jeringuillas o agujas que lo permitan. La combinación de jeringa y aguja debe tener un volumen de no más de 35 microlitros. Si se utilizan jeringas y agujas estándar, es posible que no haya suficiente vacuna para extraer una sexta dosis de un vial.

"Si la cantidad de vacuna que queda en el vial después de la quinta dosis no puede proporcionar una dosis completa (0,3 ml), el profesional sanitario debe desechar el vial y su contenido. No debe haber una combinación de varios viales para obtener una dosis completa, y cualquier vacuna no utilizada debe desecharse seis horas después de la dilución", recuerda la agencia. Más información sobre todos los pasos para usar Comirnaty está disponible en la información actualizada del producto.

Comirnaty es una vacuna para prevenir la enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19) en personas mayores de 16 años. Fue autorizado en la UE el 21 de diciembre de 2020.