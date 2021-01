Bose Sport Open Earbuds, unos auriculares para amantes del deporte

El fabricante americano es uno de los grandes referentes a la hora de comprar un producto de sonido. Para ello, Bose presume de un catálogo fuera de toda duda y que incluye todo tipo de dispositivos: altavoces, barras de sonido… Y ahora, acaban de presentar los Bose Sport Open Earbuds.

Como era de esperar, la compañía con sede en Framingham, Massachusetts, no iba a dejar escapar el marco idílico del CES 2021, que dará su particular pistoletazo de salida oficial el próximo 11 de enero, pero que ya está realizando presentaciones para la prensa especializada.

Y en el caso de Bose, la compañía ha presentado unos auriculares supraurales que cuenta con un agarre diseñado para que se ajuste en la parte trasera de la oreja para que sus pequeños transductores apunten directamente al oído.

Unos auriculares para practicar deporte

ampliar foto Auriculares Bose Sport Open Earbuds Bose

Gracias a ello se consigue un sonido de gran calidad pero sin tapar completamente el conducto auditivo. Por lo tanto, podrás escuchar los sonidos que hay alrededor, lo que hace de los Bose Sport Open Earbuds un modelo perfecto para salir a correr por poner un ejemplo.

En términos de diseño vemos que estos Sport Open Earbuds de Bose ofrecen un aspecto muy atractivo. Y además, la firma americana ha tenido en cuenta todo. De esta manera, el auricular derecho cuenta con controles para poder pausar o reproducir la música, aceptar llamadas o cambiar de canción.

Y ojo, que el otro pabellón sorprende, ya que cuenta con un botón que permitirá activar cualquiera de los asistentes de voz que utilices en tu teléfono, ya sea Google Assistant, Siri, Amazon Alexa o Bixby.

Decir que cada uno de los auriculares tiene un peso de 14 gramos, por lo que no notarás que los llevas puestos en ningún momento. Además, y como no podía ser de otra manera en unos cascos para practicar deporte, los Sport Open Earbuds de Bose presumen de certificación IPX4 para que el agua o el sudor no sean un problema para este dispositivo.

Respecto al apartado acústico de los nuevos auriculares de Bose, decir que nos encontramos con dos transductores de doble polo y 16 mm de diámetro. Con ello se consigue un sonido claro y nítido.

¿Vas a utilizar estos Sport Open Earbuds para realizar llamadas? Que sepas que cuenta con micrófonos externos, además de un sistema de reducción de ruido por el viento para que tu voz suene realmente nítida.

En cuanto a la conectividad, este modelo apuesta por Bluetooth 5.1, lo que garantiza una excelente calidad de la señal. Uno de los elementos más importantes en unos auriculares de este tipo lo vemos en su autonomía. Y la batería de los Bose Sport Open Earbuds cumple con nota al ofrecer 8 horas, que además presume de un modo de carga rápida para que en tan solo 20 minutos tengas garantizadas tres horas de uso.

De momento no se sabe la fecha de lanzamiento oficial de estos auriculares, pero si vives en Estados Unidos ya puedes reservar los Bose Sport Open Earbuds a un precio de 199,95 dólares.