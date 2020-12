Illa: “Estoy preparado para presidir Cataluña. Acepto la candidatura”

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha asegurado este miércoles que acepta ser el candidato del PSC a la Presidencia de la Generalitaten las elecciones del 14 de febrero para intentar ganar los comicios:"Estoy preparado para presidir Cataluña. Acepto la candidatura".



"Me lo tomo como un acto de servicio", ha dicho en su intervención telemática en el Consell Nacional del PSC, que aprobará las listas de los socialistas a las elecciones, en la que ha afirmado que es un servidor público y que quiere estar donde pueda ser más útil.



"Me dicen mis compañeros que puedo ser útil para resolver la situación que vive Cataluña. Si mis compañeros me lo piden, la única cosa que puedo decir es que estoy preparado", ha subrayado.

Illa, aceptó "como un acto de servicio" con el objetivo de recuperar la "esperanza y la confianza" y de fraguar "el reencuentro sin revanchas. Volviendo al punto en el que dejamos de escucharnos".

El ministro de Sanidad intervino con estas palabras ante Consell Nacional extraordinario del PSC convocado para designarle candidato. Precedido por el emotivo discurso del primer secretario de los socialistas catalanes, Miquel Iceta, sus primeras palabras fueron para él, para darle la gracias por "conseguir que la política vuelva a existir, por tu valentía y por defender un espíritu de proyecto compartido. Eres el mejor primer secretario que podríamos tener".

Illa aseguró ante sus compañeros de partido que está "preparado" para ser el próximo presidente de Cataluña: "Acepto la candidatura. Lo tomo como un acto de servicio. Soy un servidor público y siempre ha estado donde podría resolver problema. Mis compañeros me dicen que puedo ser útil para resolver los problemas en Cataluña y yo estoy listo para ayudar donde pueda ser más útil".

Su proyecto es desterrar "el miedo y la confrontación" y recuperar "la esperanza y el reencuentro" de los ciudadanos catalanes. Dio "por descontado que hay grandes amenazas sobre nosotros tras el Covid y muchos obstáculos. Lo que tenemos por delante lo es todo menos no es fácil", dijo, "pero la Cataluña que tuvimos nunca ha desaparecido".

Advirtió de que "habrá quien aproveche a para asustarnos y desalentarnos. (â) Nos dirán que no podemos, que no hay que votar porque no ganaremos. Quieren que creamos que no vencerá el camino de la esperanza y de la confianza". Pese a ello, aseguró, "yo confío en las capacidades de los catalanes para el reencuentro sin revanchas, volviendo al punto en que de dejamos de escucharnos".

Illa, cuya candidatura se conoció este miércoles por sorpresa, acabó su intervención ante el máximo órgano del PSC asegurando que "ganaremos" y "recuperaremos la confianza en Cataluña". "Este es mi compromiso", apostilló.