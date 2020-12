C’s se une a las peticiones para frenar la subida de cuota de autónomos

Ciudadanos ha pedido paralizar la subida de las cuotas de la Seguridad Social que se aplicará a los trabajadores autónomos a partir del mes de enero.

Según el plan aprobado por el Gobierno, en 2021 los tipos de cotización por cese de actividad deberán subir al 0,9%. La cuota por contingencias profesionales también aumentará el próximo año hasta el 1,3% y se producirá un incremento de las cuotas que corresponderán al aumento de las mismas que no se ha aplicado durante los primeros nueve meses de este año.

Aplicación retroactiva

Y es que en el año 2018 el Gobierno acordó con las organizaciones de trabajadores autónomos una subida en los tipos de cotización, ya fuera por cese de actividad y por contingencias profesionales.

Al no aplicarse la subida de las mismas en el mes de enero, la Seguridad Social procederá a un cobro de manera retroactiva. El incremento se aplicará progresivamente el próximo año.

Desde la formación naranja han registrado en el Congreso una proposición no de ley a fin de que se suspenda dicho incremento de las cotizaciones. El argumento que exponen tiene que ver con los efectos socioeconómicos generados por la pandemia.

Diversas asociaciones y partidos políticos

Con esta petición, Ciudadanos se suma a recientes manifestaciones públicas de otros partidos políticos y asociaciones profesionales, que aseguran también que la subida es inapropiada teniendo en cuenta la situación actual que viven este tipo de profesionales. Por ejemplo, el líder del Partido Popular, Pablo Casado, expresaba recientemente la "bofetada en la cara" que el Gobierno daba a los autónomos, manteniendo esta subida en los momentos actuales.

En una línea crítica similar se han pronunciado las principales asociaciones de autónomos. UATAE no entienden por qué no se aplicó en su momento. En La Sexta, su presidenta María José Landaburu reconocía la gran confusión que se ha generado, y que se solapa con la discusión de un nuevo sistema de cotización. Desde ATA llevan semanas advirtiendo de lo inoportuno de una medida que se tomaba cuando la economía crecía por encima del 2%. Y no tras una caída como la que se ha vivido a raíz de la crisis del coronavirus.