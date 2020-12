El coronavirus dispara la demanda de casas rurales en Madrid

Las casas rurales se han convertido en la alternativa más deseada para viajar por España en tiempos de coronavirus, ante las restricciones para moverse entre autonomías y las dificultades para desplazarse en avión a otros países.

Una encuesta realizada por el portal de anuncios Escapada Rural a 3.000 propietarios revela que esta industria cerró el verano con unos niveles de ocupación del 55%, 14 puntos por encima del mismo período de 2019, frente al desplome experimentado por la industria hotelera.

Unas perspectivas favorables que se han mantenido hasta final de año y en la que Madrid aparece como la gran beneficiada entre las comunidades autónomas. “Apareció por primera vez entre los cinco destinos más demandados en verano y en navidad se ha situado como el más solicitado. Cerró el último puente con una ocupación del 82% frente al 18% de la media nacional y las previsiones para el fin de año apuntan a un casi lleno en las tres próximas semanas”, recalcó Ana Alonso, portavoz de Escapada Rural.

En su opinión, este elevado volumen de reservas se ha mantenido desde junio y no hay previsiones de que cambie mientras que no haya un nuevo escenario de movilidad. “Es el primer mercado emisor de turistas a destinos rurales y mientras que no puedan desplazarse con normalidad a otras comunidades, lo van a hacer en su propia comunidad autónoma”.

Klaus Erlich, secretario general de la Federación Europea de Turismo Rural, vaticinó que la demanda extranjera a España no se recuperará hasta el verano de 2022, una vez que culmine con éxito el proceso de vacunación.