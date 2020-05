Las reservas de casas rurales para verano se disparan como alternativa a la playa

La nueva normalidad no llegará a España, como pronto, hasta el 25 de junio. En el mejor de los casos, los ciudadanos españoles que estén deseosos de viajar, siempre y cuando la autonomía en la que residen haya pasado todas las fases de la desescalada, podrán hacerlo desde esa fecha. Lo que se encontrarán, sin embargo, no tendrá nada que ver con lo que recuerden: cupos para entrar y salir de los hoteles, para bañarse en la playa o en las piscinas (siempre y cuando finalmente abran) y aforos limitados en bares, restaurantes, chiringuitos o discotecas, lo que podría llevar a que muchos empresarios opten por no abrir ante la falta de rentabilidad.

En ese escenario de restricciones, el turismo rural se ha convertido en la alternativa más demandada a la playa al evitar aglomeraciones y no tener que contar con tantas restricciones al movimiento y a la concentración como en una zona de litoral.

Los datos de EscapadaRural.com, una de las grandes plataformas de este segmento con una base de 34.000 alojamientos, revela el importante crecimiento de la demanda en una encuesta realizada a 17.000 propietarios entre el 29 de abril y el 5 de mayo. Las prerreservas para verano se han más que duplicado, con un crecimiento del 122%, y ya se acumulan más de 7.000 peticiones en una semana, de las que un 35% son para julio y un 38% para agosto. Los destinos más solicitados son Andalucía, con un 32% de las peticiones, seguida de Cataluña (21%) y Madrid (9%), recalcan desde la cadena. “Estos datos son muy positivos puesto que, tras el cierre de los establecimientos y una lógica caída en la actividad, en solo una semana hemos alcanzado cifras muy cercanas a las anteriores de la crisis”, recalca Ana Alonso, portavoz de la plataforma.

No solo ha crecido la demanda de clientes, sino también la de propietarios por iniciarse en este segmento de negocio, como consecuencia del desplome de los pisos turísticos ante el cierre de fronteras en 217 países. “En la última semana se han validado 166 ofertas especiales de alojamientos rurales que se anuncian en la web, lo que supera en más del doble las publicadas la semana anterior. Se aprecia un movimiento en el sector que esperamos vaya a más, a medida que se establezcan los protocolos de seguridad. Gracias a ellos, el turismo rural será la gran opción para las vacaciones de muchas personas a lo largo de este año, puesto que es un turismo de proximidad, asequible y no masificado”.

Las reservas en los hoteles rurales también se han disparado. La cadena Rusticae cuenta con 170 establecimientos en España, con una media de 12 habitaciones y una tarifa de 130 euros por noche, que ya prevén colgar el cartel de “completo” en verano. “La demanda está funcionando muy bien y todos los hoteles prevén una muy buena temporada de verano”, recalca Rubén Pérez, director de operaciones de Rusticae. Pero no solo han crecido las peticiones de clientes, sino también la de propietarios de hoteles interesados en adherirse a la marca Rusticae. “Desde el estallido de la crisis del coronavirus hemos tenido un aluvión de peticiones para incorporarse a nuestra cadena de hoteles boutique y hemos llegado a una tasa del rechazo del 85%”. En su opinión, las tarifas que cobran les van a permitir asumir con holgura los gastos derivados de los protocolos para garantizar la seguridad y las condiciones sanitarias óptimas de sus establecimientos.

El protocolo aprobado por la Secretaría de Estado de Turismo para este tipo de establecimientos marca un sinfín de obligaciones, que reducirá sustancialmente el beneficio por habitación disponible. Desde contar con maquinaria de ozono para limpiar los textiles, turnos permanentes de limpieza y desinfección y la reducción del aforo en los gimnasios o en las piscinas o spas, en el caso de que finalmente se permita su apertura.

El parón de los pisos turísticos dispara el interés por el alquiler vacacional

Desde Vrbo, marca perteneciente a Expedia, con 141.000 anuncios entre vacacional, urbano y rural, confían en que haya un repunte una vez que se alcance la nueva normalidad. “Los viajeros buscarán destinos nacionales menos masificados y alojamientos alternativos como las viviendas vacacionales donde disfrutar del aire libre en espacios privados pero sin renunciar a compartir las vacaciones con sus seres queridos. El alquiler vacacional ofrece innumerables ventajas, que permiten relajarse juntos sin compartir con desconocidos los espacios públicos existentes”.