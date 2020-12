¿Por qué tantos abogados presumen del Best Lawyers si saben que es una farsa?

Si eres abogado o allegado digital de alguno es prácticamente imposible no enterarse de la publicación de los Best Lawyers. Durante tres o cuatro días, los perfiles de LinkedIn, Twitter o Facebook de centenares de letrados y bufetes se inundan de muestras de orgullo y satisfacción por la inclusión en este directorio norteamericano. Son tantos los seleccionados que es inviable retener quién es y quién no es Best Lawyer. En concreto, la última edición reconoció a 6.269 letrados en España (el 4% de todos los ejercientes), según informó Confilegal.

Son varias las preguntas que surgen en torno a este popular (que no prestigioso) directorio. La primera es obvia: ¿qué valor real y diferencial tiene una distinción que reciben más de 6.000 profesionales? Pero hay más. ¿Quién selecciona a los candidatos? ¿Quién los vota? ¿Cuántos apoyos permiten la designación?

La propia página web del directorio responde a la primera cuestión aclarando que, si uno es elegido, "se le permite mencionar que es reconocido por Best Lawyers, pero no decir que es 'el mejor abogado". Tampoco hacer afirmaciones que puedan dar a entender "que el letrado que figura en la lista es más hábil que los que no aparecen".

Entonces, si estar entre los Best Lawyers no es aval ninguno de calidad profesional y técnica, ¿qué valor tiene? Atendiendo a su sistema de elección, como mucho, acredita popularidad. Según se explica en la web del directorio, su método es la "revisión entre pares": una encuesta, que sigue un proceso "sofisticado, concienzudo, racional y transparente", se asevera.

El resultado, sin embargo, no parece responder a esos parámetros: una lista inabarcable, en la que se entremezclan, sin distinción, asociados con pocos años de experiencia y socios de larga trayectoria, y en la que se combinan significativas ausencias con nombres prácticamente desconocidos. Y todo ello sin que se sepa cuántos votos ha recibido cada uno. Unas dudas que, por supuesto, ningún abogado o despacho menciona en las notas de prensa o los post en LinkedIn de celebración.

Premios de pago

Best Lawyers es el paradigma del negocio de los directorios y premios de pago en el sector legal. Publicaciones sin prestigio que, sin investigación o análisis de mercado que lo sustente, ofrecen a los letrados una distinción hueca pero de atractivo nombre a cambio de dinero.

"El modelo de negocio es cobrar para que puedan decir que han sido reconocidos", explica Lidia Zommer, socia directora de Mirada 360, quien critica el "conflicto de interés" que se produce porque el "incentivo" de estas publicaciones no es elegir a los mejores, sino incluir al máximo número de profesionales posible. De ahí los más de 6.000 distinguidos.

En el caso de Best Lawyers, el directorio cobra 550 euros (675 dólares) por las infografías para las redes sociales, una nota de prensa personalizada y un espacio promocional en su web. Y 227 euros (275 dólares) más por una placa personalizada.

El negocio es tan burdo, que la mayoría de directores de marketing y comunicación de las grandes firmas están en contra de pagar por los Best Lawyers. E incluso de publicitarlos. Pero muchos se ven obligados a ceder ante la presión de los abogados que quieren poder presumir de su inclusión. "Especialmente aquellos que aún no tienen la capacidad para entrar en los de prestigio, como Chambers o Legal 500", relata Susana Claudio, directora de la consultora Band 1.

Marketing deshonesto

Pero ¿por qué tanto interés si toda la profesión sabe del escaso valor de Best Lawyers? "Ya, pero eso el cliente no lo sabe", responden algunos letrados, asumiendo implícitamente (o no tanto) que la ostentosa designación como Best Lawyer puede hacer creer a quienes les contratan que tienen un caché que el directorio realmente no otorga.

Ahora bien, no se trata solo de una deshonesta herramienta de marketing. "También hay ego", agrega Zommer. "Y algo de narcisismo mezclado con inocencia", se suma María Ruiz Pacheco, socia de Mirada 360, que observa cómo en el sector existe un "consenso tácito" para no cuestionar públicamente los Best Lawyers, "a pesar de que todos saben que es un directorio sin reputación". Como en la fábula del rey desnudo, señalar lo obvio resulta un acto de valentía o un desafío al colectivo.

Marisa Méndez, psicóloga y profesora en IE Law School, sin embargo, cree que la cuestión va más allá del ego o el narcisismo. "Es lógico que un abogado se enfade o celebre su resultado en un ranking reputado. La duda es qué lleva a tener la misma reacción con otro de tan escaso valor. Parece que hay una cierta desconexión entre lo racional y lo emocional sobre la que habría que indagar", afirma.

En todo caso, lo que resulta evidente es que Best Lawyer existe porque el sector demanda este tipo de distinciones. "El entorno es muy competitivo y, cada vez más, los letrados necesitan herramientas de validación. Y Chambers o Legal 500 no llegan a todos los estratos de la profesión ni a muchas capitales de provincia que no son Madrid o Barcelona", expone Susana Claudio. Una visión que comparte Lidia Alcaide, gerente en LLYC y experta en el sector legal. "Premios, sellos o distinciones hay en todos los sectores, y todos cumplen su función. Lo que hay que saber es darle a cada uno la importancia que tiene".

En este sentido, y en el caso concreto de Best Lawyers, Ruiz Pacheco incide en que "no es lo mismo dar las gracias educadamente por haber sido votado por tus compañeros, que alardear de unas cualidades que estar en el directorio no acredita". En la misma línea, Claudio recomienda "no sobredimensionar estar en el directorio, sobre todo ante quienes saben cómo funciona".