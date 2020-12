WhatsApp retoca el interfaz de sus chats con un sutil cambio de diseño

Ya sabemos cómo es WhatsApp a la hora de hacer ciertos cambios en cuestiones que llevan ya años a la vista e inalterables. Es el caso de los chats y todos los elementos que los forman aunque, en los últimos tiempos, estas modificaciones y actualizaciones se han hecho más regulares por culpa de ese modo oscuro que transforma los tonos de siempre en otros radicalmente distintos.

Y de todas las versiones, WhatsApp Web es, seguramente y desde hace tiempo, una de las mejores formas que tenemos para utilizar en cualquier sitio una app que, dentro de un ordenador, mejora todavía más su utilidad. No en vano nos puede servir para trabajar en equipo con nuestros compañeros y, de paso, compartir archivos, documentos y contenido de todo tipo para seguir operativos en estos tiempos de teletrabajo.

Sutiles cambios en los chats

El caso es que, tal y como han desvelado los compañeros de WABetaInfo, WhatsApp para iOS, Android y Web preparan cambios en su interfaz que hará algo más ameno eso de chatear a todas horas. Como podéis comprobar por la captura que tenéis justo debajo, desde la empresa se están esmerando en cambiar el tono de algunos de sus globos donde escribimos nuestros mensajes, que los quieren teñir de un verde oscuro algo más alegre que el actual negro que llevamos en nuestros smartphones.

Nuevo diseño en los chats de WhatsApp. WABetaInfo

No es que estemos ante una revolución total, pero sí de una modificación que hará menos oscuro ese WhatsApp que ya funciona sin problemas dentro de cualquier dark mode. Esta decisión no terminará con el actual tono que tenéis en vuestros dispositivos, sino que vendrá a complementar la oferta de alternativas disponibles cuando personalizamos un chat, por lo que podremos activarlo o no dependiendo de nuestros gustos.

Recordad que hace apenas unos días, WhatsApp introdujo la posibilidad de elegir fondos de pantalla diferentes para cada chat y grupo, por lo que ya es más sencillo identificar solo con acceder a uno de ellos a qué contacto pertenece. Del mismo modo, seguimos esperando ese funcionamiento multiplataforma que nos permitirá llevar una misma cuenta en varios móviles, ordenadores, tablets, o lo que sea que permitan. La versión de la beta en la que se han visto estos cambios es la 2.20.80.22 y muy posiblemente pronto los tendremos disponibles en una release dentro de la App Store o la Play Store de Google.