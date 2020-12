Cad It España, soluciones digitales, innovadoras y cercanas

El Covid-19 ha impactado en el mundo en todos los sentidos. Inicialmente las empresas solo buscaban adaptarse a la nueva realidad, pero poco a poco comenzaron a buscar eficiencia y eficacia en el nuevo entorno que se ha dibujado a partir de la crisis sanitaria. Esto es exactamente lo que ha ocurrido con la digitalización, un camino que muchos habían empezado a recorrer, pero que la pandemia ha potenciado notablemente convirtiéndose en un claro acelerador de esta transformación.

Cad It España es una firma española de consultoría y desarrollo de software centrada en el asesoramiento e implantación de soluciones informáticas front to back para el sector financiero. Líderes en el mercado español, así como en el italiano a través del holding Cad It SpA, perteneciente al grupo Cedacri, con una cuota de mercado cercana al 60% y 90%, respectivamente.

La aceleración de la transformación digital ha ocurrido en todos los sectores, pero uno de los que se ha tenido que enfrentar a mayores retos en este sentido ha sido el financiero. Cad It España está especializada en el desarrollo de aplicaciones para entidades de crédito, empresas de servicios de inversión, instituciones de inversión colectiva (IIC), gestoras de planes de pensiones, de carteras y compañías de seguros.

La compañía proporciona a todas ellas soluciones innovadoras, escalables y a medida, sin olvidar la cercanía con el cliente. Actualmente cuenta con proyectos implantados en Italia, donde tienen más de 200 clientes; Alemania, Suiza y España, donde atienden en conjunto a más de 100 clientes.

Retos del sector financiero

Este nuevo escenario que afrontan las entidades financieras viene a sumarse a los retos que ya estaban anunciados. Con la crisis financiera de 2008 comenzó un proceso de absorción y fusión bancaria que todavía no ha culminado y que, de nuevo, el Covid ha acelerado.

Con la fusión de Caixabank y Bankia ya solo serán 10 bancos los que se repartan la práctica totalidad del sector en España, todavía estando por conocer los posibles movimientos relativos a Sabadell, Liberbank o Unicaja. Hace tan solo 12 años, esa decena eran 62 entidades diferentes.

“Esta actividad ha supuesto acelerar los planes de transformación digital de todas nuestras organizaciones hacia soluciones más flexibles y dinámicas que potencien la rentabilidad, orientando estratégicamente el uso de recursos técnicos y humanos hacia propuestas de valor para nuestros clientes y sus core business”, señala Cándido Pérez, CEO de Cad It España.

Una de las tareas más arduas a las que el sector financiero debe hacer frente es el marco normativo, debido a la extrema complejidad de las distintas regulaciones y reglamentos que deben cumplir y que continuamente están cambiando.

“Al intentar abordar este frente nos encontramos con una gran diversidad de requerimientos que cumplir y autoridades a las que reportar, para lo cual debemos manejar grandes cantidades de información provenientes de múltiples y heterogéneas fuentes y, además, con una normativa con cambios continuos que alteran e introducen nuevos requerimientos y reglamentaciones”, asegura Cándido Pérez.

Cándido Pérez, CEO de Cad It España.

“Elegir innovación, fiabilidad y contar con el know-how que proporciona la experiencia diaria de trabajar con una amplia cartera de clientes es nuestra garantía de éxito”, afirma el CEO de la compañía. Según él, sus claves son la innovación, la especialización y la personalización. “Entender y afrontar la realidad de nuestros clientes es nuestra razón de ser”, garantiza y añade: “Convertimos las necesidades de nuestros clientes en proyectos, ofreciendo las mejores soluciones alineadas a las particularidades y características de cada negocio”.

El equipo de Cad It España asegura que es capaz de ofrecer soluciones comprometidas con su implantación y puesta en funcionamiento. Según el CEO, “la capacidad para resolver de manera global los requerimientos de un proyecto constituye nuestro elemento diferenciador”, y subraya su capacidad para abordar todas las fases de este, desde la comprensión estratégica inicial a la implantación efectiva, pasando por las fases funcionales, organizativas y operativas.

Factor humano

Al acometer este tipo de cambios transversales y complejos, Cad It España no solo tiene en cuenta con qué armas se enfrenta al reto, también debe tener claro cuál es el posicionamiento actual del cliente y hacia dónde quiere dirigirse. “Tan importante es, en este caso, el definir qué transformamos como el cómo lo hacemos. Y para eso, hay que considerar como imprescindible en este camino el factor humano: valores netamente humanos como la experiencia, la creatividad, la empatía o el compromiso, son paradójicamente muy relevantes en un proceso de digitalización”, afirma Cándido Pérez.

Desde Cad It España creen que para lograr el éxito resulta clave rodearse de proveedores cuyos experimentados profesionales puedan, no solo desplegar una tecnología acorde a las necesidades del cliente, sino que, durante este tránsito, sintonicen con la visión y objetivos de la entidad, aconsejen y acompañen, asuman los retos y las dificultades que se presenten y, en definitiva, que se alineen y comprometan con el cliente. Proyectos que no finalizan con la puesta en marcha, sino que continúan con un servicio de helpdesk y consultoría que acompaña siempre al cliente en su día a día para darle soporte y recabar posibles mejoras de las herramientas.

“Nuestras soluciones y servicios automatizan procesos, generan eficiencia y, por lo tanto, permiten al cliente liberar recursos para destinar a aquellos apartados en los que el cliente se diferencia y aporta valor”, incide. “Contar con grandes profesionales, una amplia cartera de clientes, labrada en base a la confianza que han depositado en nosotros durante décadas; estar respaldados por un importante grupo internacional y tener un catálogo de soluciones y servicios que cubre todas las necesidades de nuestros clientes, nos posiciona en un lugar destacado dentro de la industria del software financiero”, destaca. Es desde esta posición que quieren convertirse en el socio tecnológico de referencia para cualquier institución financiera.