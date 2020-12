Casado reivindica el legado del rey emérito

El líder del PP, Pablo Casado, ha reivindicado el "legado" del rey emérito como "pieza imprescindible en la recuperación de las libertades y democracia". A su llegada al acto que se celebra el Congreso para conmemorar el 42 aniversario de la constitución, Casado ha sido preguntado por la información publicada este domingo en El País sobre la declaración presentada por el abogado del rey emérito.

El líder de los populares y principal partido de la oposición ha rehusado hacer valoraciones y ha asegurado que él se queda con el "legado" de Don Juan Carlos para ser "arquitecto de la transición y para ser pieza imprescindible en la recuperación de las libertades, de la democracia y a la hora de elaborar la Constitución". "Los asuntos que haya hecho de forma privada entran dentro de otro poder del Estado, que será el que tenga que dilucidar si hay alguna responsabilidad", ha señalado. El líder de los populares no ha dejado pasar la ocasión para afirmar que añora el bipartidismo y que "a Sánchez solo le puede ganar el PP su aglutinamos el voto moderado, transversal, centrista, frente a los extremistas radicales".

El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha defendido que el rey emérito tiene el mismo derecho que el resto de los ciudadanos a acogerse a la normativa fiscal en vigor. "No tenemos una especial opinión, el rey emérito tiene el derecho de todos los españoles a acogerse a la normativa fiscal en las mismas condiciones que el resto de los ciudadanos", ha señalado en declaraciones en el Congreso.

"Menudo día ha elegido Juan Carlos I para confesar que ha defraudado a la Hacienda española", ha señalado Pablo Echenique, portavoz de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados. Echenique ha remarcado que cuando el rey emérito quiere regularizar la situación fiscal respecto al caso de las "tarjetas opacas, lo hace porque le han pillado y ha defraudado. Es una confesión". Horas antes, el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, había asegurado en una tribuna publicada en el diario Público que la monarquía ya "no es un símbolo de unidad entre los ciudadanos y los territorios del Estado" para millones de españoles. En sintonía con las declaraciones efectuadas en los últimos meses, Iglesias ha remarcado que el republicanismo es mayoritario entre el electorado de izquierdas.

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha afirmado que la información conocida hoy es "otro capítulo sobre las finanzas reales" y ha apuntado que "no hay duda de que este tipo de prácticas" se han realizado antes y después de que don Juan Carlos dejara la Jefatura del Estado. Era "algo habitual", ha remarcado. A su juicio la inviolabilidad que recoge la Constitución "chirría y tiene menos sentido que nunca". Esteban defiende que no puede ser que al rey "no se le pueda llevar a los tribunales" por las acciones que ha realizado en su esfera privada. "En una democracia consolidada es inaceptable", ha afirmado.

Esteban considera que esta situación "hace más urgente que la Constitución sea modificada" y ha pedido a la Casa Real "más transparencia". "O la Casa Real empieza a ser un poco más consciente de lo que está ocurriendo o se puede llevar un susto a medio plazo", ha indicado. El portavoz del PNV ha aprovechado la oportunidad para pedir al rey, Felipe VI, que como Jefe del Estado, conteste a las cartas de militares, "hable claro" y les ponga "límites" porque intentan traspasar los límites del marco democrático. Esteban cree que si silencio "puede ser malinterpretado".

El presidente de Castilla y León, Alfonos Fernández Mañueco, no se ha quiero pronunciar y se ha limitado a señalar que la monarquía ha dado "estabilidad" a España y ha estado a la altura de lo que ha necesitado el país. "Ha sido un símbolo de unidad y de respeto a la diversidad y pluralidad de las comunidades autónomas y a las nacionalidades de nuestro país", ha subrayado.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no se ha pronunciado sobre la regularización fiscal de Don Juan Carlos. En su declaración el Congreso, el jefe del Ejecutivo ha pedido a todos los partidos políticos cumplir con la Constitución, un texto que considera que en este 2020 ha demostrado su vigencia y fortaleza. "Pido a todos los actores políticos que celebremos el día de la Constitución, que cumplamos todos los días del año todos los artículos de una Constitución que salva vidas gracias al estado de alarma y que gracias a los presupuestos elevan al máximo nivel su alma social", ha afirmado.