Motorola actualiza su aplicación de cámara con un rediseño completo

Las cámaras son uno de esos componentes que convencen a muchos usuarios de tener que cambiar de smartphone cada pocos años pero, por muy buen hardware que tengan, una mala aplicación puede echar por tierra toda la calidad de las lentes, sensores y software de procesado de imágenes. Y Motorola es consciente de ello por lo que se ha decidido a lanzar una nueva versión que afectará a su aplicación de cámara que remoza por completo su interfaz para adaptarla a las pantallas cada vez más grandes.

Nueva 'app' de cámara de Motorola. Motorola

Esta versión 3.0 de su aplicación Camera está pensada para ofrecer las funciones más avanzadas del mundo a la hora de hacernos selfies y ya la han podido disfrutar por anticipado los usuarios de los Motorola RAZR 5G. La idea que ha impulsado este cambio es la de "ser más flexible y modular", para poder adaptarse a cualquier tamaño de pantalla o factor de forma que llegue en el futuro, se trate de un smartphone tradicional o de uno plegable.

Es precisamente por la aparición de smartphones como el RAZR que las compañías buscan diseños que puedan adaptarse automáticamente sin perder un solo ápice de su funcionalidad. Recordad que el teléfono plegable de Motorola permite colocar el móvil en varias posiciones de tal forma que da igual cómo lo utilicemos, que todas las funciones de la cámara estarán al alcance de nuestro dedo y ubicadas en el mejor lugar posible, lo que incluye previsualizaciones Quick View tanto en la pantalla interior como exterior.

Recolocación de los elementos

Esta Camera 3.0 de Motorola ha cogido los controles de temporizador y flash y los ha reubicado hasta la zona inferior de la pantalla (a la derecha en el modo apaisado) así como el zoom, lo que permite al usuario manejar el teléfono con una sola mano. También, se ha mejorado la IA a la hora de detectar distintos tipos de escenas, o compensar con más eficiencia el estabilizador de imagen cuando grabamos vídeos.

Nuevo interfaz de la cámara de Motorola. Motorola

Además, otra de las mejoras de esta Camera 3.0 tiene que ver con las alertas automáticas de detección de escenas, que ahora saltan a la vista en un lugar donde es prácticamente imposible no verlas. Como podéis apreciar en la imagen que tenéis más arriba, cuando se dan las condiciones para activar el modo noche, la nueva app lo hace sin problemas, para que sepamos que en esos casos no podemos usar el flash, etc.

Como os hemos contado, esta Camera 3.0 ya está disponible en todos los Motorola RAZR desde el pasado mes de septiembre, y desde la marca anuncian que irá llegando a los demás modelos próximamente, por lo que estate atento si tienes alguno de sus últimos dispositivos porque podrás aprovechar todas estas ventajas. Que no son pocas.