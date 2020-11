Motorola presenta unos auriculares para niños, los Squads 300

Motorola incorpora a su oferta los nuevos auriculares infantiles Squads 300. Distribuido en España, este producto ha sido específicamente pensado para un uso en las edades más tempranas. El limitador de volumen, el divisor de audio y su diseño inalámbrico, ultraligero y duradero los posicionan como los auriculares más seguros para niños a partir de 3 años. Además, cuentan con el sistema Bluetooth 5.0, lo cual permite una sincronización fácil y estable a smartphones, ordenadores y tablets, entre otros.

Pensado específicamente para los niños: ultraligeros y resistentes

Unos auriculares que están especialmente pensados para niños de edades tempranas por lo que no habrá ningún riesgo en su uso. Si comenzamos observando su diseño, encontraremos señales en los auriculares que nos indicarán cómo colocarnos correctamente. Son unos cascos ultraligeros y resistente capaz de aguantar las sacudidas de un niño de edad temprana que este jugando con ellos. Además de resistentes, son muy seguros y son totalmente compatibles con juegos, tabletas, ordenadores, teléfonos móviles o consola de todo tipo a través de su conexión Bluetooth.

Ya que está pensado en un dispositivo orientado a los más pequeños, cuentan con protección auditiva, gracias a que tienen un limitador de sonido que no permite más de 85 dB para que no dañen sus oídos. Además de ser ultraligeros y ultrarresistentes y pueden transportarse a cualquier parte, ya que no tienen cables, los más pequeños de la casa podrán sentirse libres de colocarse en la postura que quieran, de moverse, de saltar o de bailar con sus canciones favoritas o con los dibujos animados que van a ver en la tablet.

Motorola Squads 300: auriculares para niños Motorola

Los Motorola Squads 300 están diseñados con un divisor de audio que permiten conectar hasta cuatro auriculares a la misma fuente para reproducir el sonido de forma simultánea, con esto por ejemplo se podrá compartir con hermanos o con amigos o si quieres ver una película con ellos en los propios auriculares.

Sin cables ni enredos, y con asistente de voz

Como hemos mencionado anteriormente. Unos de sus lemas es “Sin cables ni enredos”, con conexión Bluetooth 5.0 y las características de unos auriculares “de mayores”. Son compatibles con Alexa, con Siri y con Google Assistant si utilizamos la aplicación Hubble Connect for Verve Life de Motorola y nos permiten atender llamadas o hacer juegos que supongan el uso de un micrófono. Ideales, por ejemplo, para videollamadas con los abuelos o con amigos del colegio.

Ya disponibles en España

Los Motorola Squads 300 están disponibles en dos colores, en rosa y en azul. En la caja encontraremos los auriculares junto con el divisor de audio y el cargador USB-C por un precio de 29,99 euros.

Fuente: Motorola.es